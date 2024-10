Hệ thống Anh ngữ Quốc tế: Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024

Tháng 10 ghi dấu nhiều sự kiện, hoạt động khẳng định thương hiệu, uy tín và tầm ảnh hưởng của Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu.

Vừa qua, tại lễ công bố “Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam 2024”, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu vinh dự được nhận giải thưởng “Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam 2024”.

Sự kiện do Viện Phát triển sáng chế và Đổi mới công nghệ, Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, Viện Văn hóa Kinh doanh, Viện Khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh cùng các cơ quan phối hợp tổ chức nhằm vinh danh thương hiệu sáng tạo, không ngừng đổi mới, giữ vững, lan tỏa giá trị cốt lõi để phát triển bền vững và nhận được niềm tin mạnh mẽ từ người tiêu dùng.

“Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam 2024” là minh chứng cho nỗ lực, kết quả của Ocean Edu không chỉ trong năm 2024 mà còn trong suốt hành trình 17 năm tiên phong với sứ mệnh “Giúp hàng triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh”. Đây chính là động lực để Ocean Edu tiếp tục nỗ lực khẳng định thương hiệu, khẳng định uy tín và lan tỏa giá trị tri thức, góp phần nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế.

Cùng với việc khẳng định thương hiệu thông qua các giải thưởng, Ocean Edu luôn quan tâm mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục có uy tín khẳng định tầm vóc, vị thế của một trong những tên tuổi đào tạo tiếng Anh, đào tạo nhân lực hàng đầu tại Việt Nam.

Mới đây, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu và Học viện Quản lý Giáo dục đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm đẩy mạnh và phát triển quan hệ hợp tác trong việc nâng cao năng lực học tập và năng lực làm việc cho sinh viên của Học viện Quản lý Giáo dục.

Theo thỏa thuận hợp tác này, Ocean Edu sẽ trở thành đối tác tích cực để sinh viên của Học viện Quản lý Giáo dục có môi trường trải nghiệm các hoạt động hướng nghiệp, thực hành, thực tập và đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn quốc tế.

Cụ thể, Ocean Edu sẽ tạo điều kiện cho sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục trong việc định hướng nghề nghiệp, hình dung từng vị trí công việc. Hướng dẫn định hình các kỹ năng, chuyên môn, tâm thái tốt nhất cho sinh viên trước khi ra trường; Tạo môi trường và cơ hội sinh hoạt nâng cao tiếng Anh với giáo viên nước ngoài của Ocean Edu; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nghề nhà giáo; truyền thông tới sinh viên về các chương trình tuyển dụng và tạo cơ hội làm việc tại Ocean Edu.

Với tinh thần luôn đổi mới sáng tạo, luôn mang đến cho học viên những trải nghiệm thú vị, trong những ngày tháng 10, Ocean Edu đã tổ chức chuỗi hoạt động steam lớp học với chủ đề về Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và chủ đề Halloween.

Với chủ đề: Trao tri thức - Gửi yêu thương, chuỗi hoạt động 20/10 đã giúp các bạn học sinh được trải qua những giây phút xúc động tìm hiểu về ý nghĩa của ngày 20/10, về văn hóa Việt Nam, được học các từ vựng tiếng Anh liên quan. Nổi bật trong chuỗi sự kiện là các hoạt động steam được tổ chức tại hơn 150 Chi nhánh Ocean Edu trên toàn quốc và tự tay thiết kế thiệp online mang tới cơ hội thỏa sức sáng tạo cho tất cả các bạn học viên.

Tiếp nối chuỗi sự kiện tháng 10, là sự kiện Halloween: “Thám hiểm vùng đất Zombies”. Các bạn học viên sẽ được đặt chân tới vùng đất Zombie tham gia những trải nghiệm thú vị và nhiều cảm xúc: Lễ hội hóa trang, thiết kế mặt nạ, trang trí Halloween... Và không thể bỏ qua những thử thách minigame hấp dẫn với những kiến thức bổ ích và vô vàn quà tặng đặc biệt.

Chuỗi hoạt động đã mang những câu chuyện hấp dẫn, màu sắc sinh động gắn liền với từng chủ đề, qua đó giúp các bạn học sinh có những giờ học trải nghiệm thú vị cùng với cảm xúc để nâng cao khả năng tiếng Anh một cách tự nhiên và ý nghĩa.

Mai Hoan