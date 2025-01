Hãy bảo vệ tính mạng con em mình từ nhà đến trường

Vào giờ đưa, đón trẻ đi học, quan sát trên các tuyến phố ở địa bàn TP Thanh Hóa có rất nhiều phụ huynh “quên” không đội mũ bảo hiểm cho con em mình. Chị Ngô Nguyệt Minh ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa chia sẻ: Một điều khá nghịch lý là trong khi các phụ huynh, nhất là phụ nữ đã trang bị cho bản thân mình đầy đủ từ áo chống nắng, mũ bảo hiểm, găng tay, khẩu trang... nhưng khi đưa đón con lại không đội mũ bảo hiểm cho trẻ.

Cả phụ huynh và con trẻ không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Thiếu tá Lê Anh Xuân, Trưởng Công an phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa), cho biết: Tại khu vực các cổng trường mầm non, tiểu học và các tuyến đường có liên quan hầu như ngày nào cũng xảy ra tình trạng nói trên. Cán bộ, chiến sĩ công an phường vừa phải điều tiết tránh ùn tắc giao thông, vừa phải nhắc nhở phụ huynh phải chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm cho người ngồi sau xe máy theo quy định của pháp luật, nhất là cho học sinh để bảo đảm an toàn tính mạng cho các cháu. Vào giờ cao điểm, lưu lượng xe rất đông, bởi vậy nguy cơ xảy ra va chạm giao thông là rất cao. Có những phụ huynh chở cùng lúc 2 - 3 trẻ phía sau xe máy nhưng đều không đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Những trường hợp vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phối hợp với nhà trường tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, giáo dục, hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông xuyên suốt cả năm học. Bên cạnh trang bị kiến thức, kỹ năng, các chương trình đều chú trọng tuyên truyền việc đội mũ bảo hiểm khi đến trường, khi tham gia giao thông cùng bố mẹ và người thân để bảo vệ sự an toàn cho mỗi em học sinh. Các chương trình, hoạt động ngoại khóa nói trên đều có sự tham gia của ban đại diện phụ huynh nhà trường, của các lớp. Tài liệu trực quan của các chương trình với hình ảnh, nội dung khá sinh động, dễ hiểu, tập trung vào vấn đề đội mũ bảo hiểm và hướng tới đối tượng là học sinh các cấp mầm non, tiểu học và THCS.

Nhiều trường học bên cạnh việc xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” còn thực hiện nhiều cách làm như ghi chép các trường hợp học sinh được phụ huynh đưa đến trường nhưng không đội mũ bảo hiểm. Đây còn là tiêu chí để đánh giá và xếp loại thi đua của các lớp. Đồng thời có sự nhắc nhở tới phụ huynh của các em thông qua nhóm lớp trên zalo. Những trường hợp vi phạm nhiều lần sẽ được giáo viên chủ nhiệm và đại diện nhà trường trao đổi trực tiếp. Cách làm này đã được áp dụng có hiệu quả tại một số trường như: Tiểu học Điện Biên 1, Điện Biên 2, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Trỗi...

Theo lãnh đạo Đội tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, thời gian tới phòng sẽ tiếp tục phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông tới các cấp học, trong đó đặc biệt chú trọng tới cấp mầm mon, tiểu học với sự tham gia của các phụ huynh. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ triển khai nhiều đợt ra quân, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh đưa, đón con đến trường, tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh việc xử lý vi phạm theo quy định, cán bộ, chiến sĩ sẽ nhắc nhở và thông báo các trường hợp vi phạm về nhà trường và cơ quan, đơn vị có liên quan. Có như vậy mới bảo vệ an toàn cho những “mầm non tương lai”, thể hiện sự văn minh khi tham gia giao thông, qua đó hình thành ý thức cho các em học sinh ngay từ những bậc học đầu tiên.

Bài và ảnh: Mạnh Cường