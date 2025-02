Hàng ngàn du khách đổ về Am Tiên ngày “mở cổng trời”

Từ sáng sớm 6/2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán) hàng ngàn du khách đổ về Khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) để chiêm bái, vãn cảnh và cầu bình an.

Hằng năm, cứ đến ngày mùng 9 tháng Giêng, địa phương long trọng tổ chức khai hội Đền Nưa - Am Tiên và lễ “mở cổng trời” trên đỉnh núi Nưa. Nơi “mở cổng trời” là vị trí cao nhất của đỉnh núi, vị trí huyệt đạo. Người dân hành hương về đây cầu may mắn, mong cho một năm mới bình an, khỏe mạnh.

Tại khu vực huyệt đạo - nơi “mở cổng trời”, rất đông người dân và du khách tập trung làm lễ cầu mong một năm bình an, mọi việc hanh thông.

Dòng người đi quanh huyệt đạo, xoa tiền lên quả cầu đá để cầu may, cầu sức khỏe bình an trong năm mới.

Theo quan niệm, để cầu cho một năm may mắn, sức khỏe, hạnh phúc, người dân và du khách khi đến đây sẽ thiền hành quanh huyệt đạo (thông thường nam đi 7 vòng, nữ đi 9 vòng).

Chị Minh Hiền, trú tại TP Thanh Hóa cho biết: Ngày “mở cổng trời, tôi đến Am Tiên dâng hương, cầu cho một năm mới bình an, công việc thuận lợi, may mắn. Năm nay thời tiết có mưa nhẹ nhưng lượng người đổ về Am Tiên vẫn rất đông. Do có lực lượng công an phân luồng và sắp xếp nơi để xe nên không xảy ra tình trạng tắc đường như mọi năm.

Am Tiên là một thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống quân Ngô vào năm 248. Nằm cách trung tâm TP Thanh Hóa chừng 30km về hướng Tây, Quần thể K hu Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đền Nưa - Am Tiên (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) bao gồm “Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên”, được quy hoạch với tổng diện tích 100 ha. Đỉnh ngàn Nưa là ngọn núi cao nhất trong vùng với độ cao 538m so với mực nước biển. Trên đỉnh núi có đền Nưa - Am Tiên. Theo cách gọi của các nhà phong thủy thì khu vực huyệt đạo Am Tiên là điểm hội tụ giao hòa của đất và trời (hay nơi mở cửa trời), tất cả linh khí của trời đất sẽ được hội tụ tại huyệt đạo thiêng này. Đây được coi là nơi năng lượng của Trời và Đất giao hòa, cũng là một trong những “huyệt đạo” quan trọng nhất của nước Việt Nam.

