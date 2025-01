Du xuân vãn cảnh đầu năm

Trong tiết trời lạnh của những ngày đầu năm mới, người dân khắp nơi lại tấp nập đến các di tích lịch sử - văn hóa, các ngôi đền, đình chùa trên địa bàn tỉnh để du xuân vãn cảnh, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Du khách dâng hương tại chùa Vồm, phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa).

Những ngày đầu năm Ất Tỵ 2025, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khá đẹp, thuận lợi để người dân tham quan, chiêm bái các di tích lịch sử, nên hầu hết các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh luôn đông đúc, nhộn nhịp.

Tại chùa Vồm (phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa), những ngày qua, khá đông người dân đến đây để dâng hương, chiêm bái và du xuân vãn cảnh. Anh Lê Minh Quân (TP Thanh Hóa) cùng gia đình đến tham quan chùa Vồm, chia sẻ: "Đến chùa Vồm ngoài giá trị tâm linh, cảnh sắc ở đây cũng khá đẹp và trong lành. Không gian ở đây thật sự khiến tôi cảm thấy thư thái, an lạc trong tâm hồn. Đó là lý do tôi luôn đến đây vào dịp đầu năm mới. Ngoài ra, tại đây còn lưu giữ nhiều di vật, dấu tích có giá trị về lịch sử, văn hóa như tượng Phật A Di Đà, gác chuông đồng. Không những thế, núi Bàn A được hợp thành từ hai ngọn núi là núi Vồm và núi Bằng Trình nổi tiếng xứ Thanh với hình thù và màu sắc rất đẹp. Nếu đứng trên đỉnh Bàn A phóng tầm mắt ra xa có thể mặc sức nhìn ngắm những xóm làng thanh bình, trù phú. Do đó, khi đến đây, tôi không chỉ để cầu nguyện những điều tốt đẹp, thưởng lãm nét thanh tịnh chốn linh thiêng trong tiết xuân, mà còn được tìm hiểu về lịch sử, truyền thống, văn hóa của vùng đất này".

Để đáp ứng nhu cầu của du khách vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban Quản lý chùa Vồm đã trang trí không gian cảnh quan, bố trí thêm nhiều tiểu cảnh mang đậm phong vị tết cổ truyền, tạo điểm check-in cho du khách. Ngoài ra, do lượng khách dịp Tết khá đông nên việc giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng dẫn du khách dâng hương, đặt lễ đúng nơi quy định cũng được Ban Quản lý chú trọng.

Đi du xuân, vãn cảnh tại các di tích lịch sử, văn hóa, các ngôi đền, đình chùa dịp đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam từ xa xưa và luôn được lưu giữ cho đến hôm nay. Trong làn khói hương hòa quyện với không khí ngày xuân, ai nấy đều cảm thấy thư giãn, pha lẫn những cầu nguyện lớn lao dành cho năm mới. Thành kính dâng nén hương thơm tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cửa Đặt (Thường Xuân), bà Nguyễn Thị Hoa (Ngọc Lặc), chia sẻ: "Hằng năm, ngay sáng mùng 1 Tết, tôi và bạn bè thường đi đến một số đền, chùa trên địa bàn tỉnh để du xuân vãn cảnh và dâng hương. Tới Khu di tích lịch sử văn hóa Cửa Đặt, chúng tôi vừa tham quan, chụp ảnh, vừa thắp hương lễ Phật để cầu ước cho một năm mới bình an, may mắn, tài lộc. Thêm vào đó, về nơi cửa Phật, giữa không gian thanh tịnh của ngày đầu năm, lòng mình cũng trở nên thanh thản, an yên hơn".

Ông Lê Hữu Giáp, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thường Xuân cho biết: Từ đêm 29 Tết đến nay, dù lượng người dân, du khách tới vãn cảnh, chiêm bái khá đông nhưng các hoạt động tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cửa Đặt vẫn diễn ra trật tự, ổn định, an toàn. Không khí trang nghiêm, công tác quản lý bài bản, môi trường sạch đẹp. Tại đây, luôn có lực lượng của Ban quản lý đền và công an túc trực để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Du khách đi du xuân và check-in tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân).

Những ngày đầu năm mới, tại các di tích lịch sử, văn hóa, các ngôi đền, đình, chùa nổi tiếng trên địa bàn tỉnh như: Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân), đền Sòng (thị xã Bỉm Sơn), chùa Vồm, phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa), Công viên Văn hóa tâm linh Hòn Bò (Hoằng Hóa), Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), di tích Phủ Na (Như Thanh), di tích Am Tiên (Triệu Sơn)... đã có rất đông du khách tìm tới. Người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình; cũng có những người đến chùa chỉ để tìm lấy những giây phút bình yên nhằm xua tan đi những lo toan, vất vả trong cuộc sống...

Để đảm bảo an toàn cho du khách tham quan, dâng hương, Ban Quản lý các khu di tích đã sắp xếp khu vực để xe thuận lợi, có biển hướng dẫn từng khu vực phục vụ, bố trí các điểm hóa vàng mã hợp lý. Đồng thời, các Ban Quản lý đã phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo tốt an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân, du khách thực hiện tốt các quy định, ứng xử văn minh khi đi lễ chùa...

Nguyễn Đạt