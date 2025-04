Hà Trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Trong những năm gần đây, nhờ triển khai những giải pháp đồng bộ trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số (CĐS), huyện Hà Trung đã có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính được cán bộ bộ phận “Một cửa” UBND xã Hà Bình hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Để phát triển chính quyền số, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; xử lý 100% văn bản trên môi trường mạng, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành hộp thư điện tử công vụ. Công bố, công khai, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, trang thông tin điện tử của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong việc xây dựng hồ sơ thủ tục hành chính và gửi hồ sơ trực tuyến. Duy trì thực hiện phần mềm một cửa điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả... Vì vậy, việc trao đổi và xử lý văn bản hồ sơ liên thông giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tiếp nhận và xử lý ở bộ phận “Một cửa” đạt 100%; 20/20 xã, thị trấn đều có hệ thống wifi phục vụ Nhân dân khi đến giao dịch điện tử.

Nhằm giúp người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ và các ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống, xã Hà Sơn đã tích cực huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh CĐS, góp phần thay đổi nhận thức và phương thức làm việc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hà Sơn, Nguyễn Văn Ngọ: “Thay vì tổ chức nhiều cuộc họp, hội ý, ban hành văn bản, gặp gỡ, điện thoại để cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ mà hiệu quả giải quyết lại không cao như trước đây, từ khi xã thành lập các nhóm zalo để chỉ đạo, điều hành công việc theo nhiệm vụ của từng nhóm, mọi công việc được triển khai nhanh chóng, mang lại hiệu quả rõ rệt... Việc triển khai thực hiện CĐS đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền”.

Cùng với Hà Sơn, nhiều xã trên địa bàn huyện Hà Trung cũng đang tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số; thúc đẩy phát triển chính quyền số, nâng cao các chỉ số về kinh tế số và xã hội số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong giải quyết thủ tục hành chính, 100% cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện đến cơ sở được trang bị máy tính kết nối mạng internet băng rộng phục vụ công tác chuyên môn. 100% các thôn, khu dân cư trên địa bàn đều có mạng internet 4G/5G băng rộng. Các thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan, ngành, phòng chuyên môn, UBND cấp xã cơ bản bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, kết nối ổn định. Các địa phương cũng đẩy mạnh hướng dẫn cho người dân về các thao tác nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

Về kinh tế số, huyện Hà Trung tập trung đẩy mạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, sản xuất, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử; ứng dụng các nền tảng công nghệ số phục vụ công tác quản lý, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm. Hiện 100% doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử nộp thuế; 205/321 doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 321 doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; hơn 1.000 lao động hoạt động trong lĩnh vực kinh tế số. Huyện cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các HTX, doanh nghiệp tiếp cận chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ số, nền tảng số vào hoạt động sản xuất; hỗ trợ về quản lý, điều hành và tạo lập các trang facebook, zalo... để quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin sản phẩm. Đến nay, toàn huyện có trên 300 sản phẩm hàng hóa, sản phẩm OCOP đã đăng trên sàn thương mại điện tử, cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội khác. Một số sản phẩm sau khi đưa lên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử đã mở rộng thị trường, tăng mức tiêu thụ.

Trong lĩnh vực xã hội số, huyện Hà Trung đã duy trì ứng dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành do tỉnh triển khai về quản lý giáo dục, y tế, lao động... Các xã, thị trấn triển khai lắp đặt điểm phát wifi tại các điểm công cộng tập trung đông người, nhà văn hóa các thôn, tiểu khu để phục vụ người dân tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số. Hiện 100% thôn, tiểu khu có kết nối internet và wifi. Bệnh viện Đa khoa huyện và 100% các trạm y tế, 100% các trường học trên địa bàn đều triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ người dân có sổ khám sức khỏe điện tử đạt 97,43%. 100% các trường học triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy và học; 100% thầy, cô giáo các nhà trường thực hiện việc số hóa giáo án. Triển khai Đề án xây dựng mô hình “Camera an ninh trật tự”, lực lượng công an trên địa bàn huyện đã lắp đặt 231 mắt camera trên các tuyến đường chính nhằm theo dõi, cảnh báo an toàn giao thông và an ninh trật tự, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Cùng với đẩy mạnh công tác truyền thông về CĐS, huyện Hà Trung tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về CĐS; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực số; nâng cao các chỉ số về kinh tế số và xã hội số, thúc đẩy phát triển chính quyền số. Đồng thời, tranh thủ các nguồn lực, đẩy nhanh công tác CĐS, từng bước xây dựng “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp”, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương.

Bài và ảnh: Phan Nga