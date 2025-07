Góp sức cùng cộng đồng ngăn ngừa tệ nạn ma túy

Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên về tác hại, hiểm họa khôn lường của ma túy.

Trao thưởng cho các đội thi đạt thành tích trong hội thi “Tiểu phẩm phòng, chống tệ nạn xã hội và tuyên truyền viên giỏi” năm học 2024-2025.

Có thể thấy, hiện nay ma túy đang biến tướng tinh vi để len lỏi vào cuộc sống, trong đó có môi trường học đường bằng nhiều phương thức. Dưới vỏ bọc của thuốc lá điện tử, shisha, “nước vui”, “bóng cười”... tưởng chừng như vô hại, nhưng khi bị cám dỗ, học sinh, sinh viên sẽ dễ bị dẫn dụ, lệ thuộc vào các loại ma túy và rơi vào vòng xoáy nghiện ngập.

Là những người đang ngồi trên ghế nhà trường - thế hệ tương lai của đất nước, nếu dính vào ma túy sẽ là tổn thất rất lớn không chỉ cho gia đình, xã hội, mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực. Một số bạn trẻ còn có quan niệm sai lầm rằng, việc sử dụng ma túy tổng hợp chỉ nhằm mục đích giải trí, không gây nghiện. Đây là nhận thức hết sức nguy hiểm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc sử dụng ma túy gây tổn hại lớn đến não bộ, giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ và khả năng tiếp thu kiến thức. Kết quả nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho thấy, việc sử dụng ma túy có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm lý như lo âu, trầm cảm và rối loạn thần kinh, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và học tập của sinh viên. Do đó, việc trang bị kiến thức để các em học sinh, sinh viên nâng cao “sức đề kháng” trước hiểm họa của ma túy luôn là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng.

Phó Trưởng phòng Học sinh - Sinh viên Trường ĐH Hồng Đức Lê Văn Huấn cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy trong môi trường học đường, nhà trường đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho sinh viên thông qua các chương trình như: Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa; các buổi báo cáo thời sự; hội nghị ký cam kết chấp hành pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông; hội thi “Tiểu phẩm phòng, chống tệ nạn xã hội và tuyên truyền viên giỏi”... Các hoạt động này luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với lực lượng công an nhằm cung cấp những minh chứng, thông tin thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho sinh viên trong việc phòng, chống ma túy.

Ví như thông qua hội thi “Tiểu phẩm phòng, chống tệ nạn xã hội và tuyên truyền viên giỏi”, các bạn sinh viên đã dàn dựng công phu những tiểu phẩm kịch nói, hài kịch, nhạc kịch, ca kịch... với nhiều thông điệp ý nghĩa về phòng, chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy gửi đến người xem và đông đảo sinh viên. Qua đó, cũng thể hiện sự hiểu biết của các bạn sinh viên về các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy và cách phòng tránh; đưa ra những cảnh báo về các hệ lụy đáng buồn do ma túy, cờ bạc, số đề... gây ra. Đồng thời, kêu gọi sự chung tay, góp sức của cộng đồng nhằm gìn giữ, bảo vệ môi trường học đường lành mạnh, không có tình trạng bạo lực, tệ nạn xã hội và nói “không” với ma túy.

Em Nguyễn Thanh Tùng, sinh viên K25, ĐH Sư phạm Vật Lý, Trường ĐH Hồng Đức chia sẻ: “Trước đây, những kiến thức, tác hại của ma túy em chỉ đọc qua tài liệu, internet và hoạt động truyền thông tại trường THPT và nơi cư trú. Khi học tập tại Trường ĐH Hồng Đức, em được tham gia trực tiếp các hoạt động như: Hội thi “Tiểu phẩm phòng, chống tệ nạn xã hội và tuyên truyền viên giỏi”; ký cam kết nói không với ma túy, tệ nạn xã hội; tham gia các buổi báo cáo thời sự... em nhận thức rõ hơn về những tác hại và hiểm họa khôn lường của ma túy đối với cuộc sống. Em sẽ lan tỏa những thông tin hữu ích về cách phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy đến bạn bè trong lớp, trong trường, người thân và cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống”.

Theo Phó Trưởng phòng Học sinh - Sinh viên Lê Văn Huấn, thông qua những hoạt động truyền thông, nhà trường luôn yêu cầu và nhắc nhở mỗi sinh viên phải thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc nói “không” với ma túy bằng những hành động cụ thể như: Sống lành mạnh, không buông thả, không đua đòi theo lối sống lệch chuẩn; tuyệt đối không tò mò thử dùng ma túy, dù chỉ một lần; không tham gia bất kỳ hành vi sử dụng, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy hoặc lôi kéo người khác tham gia; báo cáo kịp thời cho nhà trường, cơ quan chức năng nếu phát hiện bạn bè, người xung quanh có dấu hiệu sử dụng hoặc buôn bán ma túy; không để bản thân bị dụ dỗ, lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật...

Thực tế, phòng, chống ma túy không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng, đặc biệt là cá nhân mỗi học sinh, sinh viên - lực lượng tiên phong trong xây dựng một xã hội lành mạnh, văn minh. Mỗi học sinh, sinh viên hãy chủ động trang bị kiến thức để phòng ngừa từ sớm, từ xa, nhận diện rõ tác hại của ma túy và hành động kịp thời. Mỗi hành động nói “không” với ma túy hôm nay sẽ là “lá chắn thép” bảo vệ chính mình và cộng đồng khỏi những hiểm họa khôn lường từ ma túy trong tương lai.

Bài và ảnh: Phong Sắc