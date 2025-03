Giúp người lầm lỗi hoàn lương

Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi là công việc không hề đơn giản, bởi sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, họ không tránh khỏi tâm lý mặc cảm, tự ti trước cộng đồng. Bằng uy tín, trách nhiệm và tình cảm, các cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) TP Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người lầm lỗi vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.

Chi hội CCB phố 7, phường Ngọc Trạo cùng các đoàn thể thăm hỏi, động viên anh Huy Văn Tâm.

Hơn 4 năm nay, ngôi nhà của gia đình anh Huy Văn Tâm ở phường Ngọc Trạo luôn ấm áp, rộn ràng tiếng cười của những vị khách quen thuộc, đó là các hội viên CCB phường.

Qua trò chuyện giúp chúng tôi hiểu hơn về vai trò của những CCB trong việc giúp anh Tâm có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Theo anh Tâm, quãng thời gian khó khăn nhất là năm 2021, sau thời gian anh chấp hành xong án phạt tù. Mặc dù anh được trở về sinh sống trong ngôi nhà với tình yêu thương của mẹ và gia đình anh trai, thế nhưng ngày đầu anh mang theo không ít mặc cảm, tự ti vì quá khứ lầm lỗi của mình. Trước những khó khăn ấy, cán bộ, hội viên CCB phường Ngọc Trạo thường xuyên đến nhà để động viên, an ủi, giúp anh vượt qua để làm lại từ đầu.

Rất chân thành, anh Tâm chia sẻ: “Được sự quan tâm, động viên của CCB phường đã giúp tôi vực dậy tinh thần và trở lại với việc làm cốt pha trước kia. Ngày ít, ngày nhiều, bình quân tôi cũng có thu nhập khoảng 5 đến 6 triệu đồng/tháng. Cuộc sống hiện nay của tôi đã ổn định hơn. Tôi thầm hứa phải phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội”.

Anh Huy Văn Tâm chỉ là một trong nhiều trường hợp lầm lỗi được các cấp hội CCB phường Ngọc Trạo giúp đỡ, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Những năm qua, thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, tạo việc làm cho người được phục hồi quyền công dân” của UBND TP Thanh Hóa, năm 2016 Hội CCB TP Thanh Hóa đã giao cho Hội CCB phường Ngọc Trạo xây dựng mô hình “CCB tham gia cảm hóa giúp đỡ người được phục hồi quyền công dân”. Để mô hình hoạt động có hiệu quả, Hội CCB phường đã phối hợp với Công an phường rà soát số người mãn hạn tù trên địa bàn. Trên cơ sở đó, phân công cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp với hội viên CCB trực tiếp giúp đỡ người có lầm lỗi bằng việc thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên giáo dục người lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch CCB phường Ngọc Trạo Lê Trọng Quang cho biết: “Các hội viên CCB tham gia mô hình đều là những người uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và thường xuyên đến nhà để động viên, giúp đỡ những người lầm lỗi phục thiện, làm lại cuộc đời. Từ khi triển khai thực hiện mô hình đến nay, CCB phường đã giáo dục, cảm hóa được 76/95 người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”.

Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi là công việc không hề đơn giản bởi sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, họ luôn mặc cảm, tự ti trước cộng đồng. Thấu hiểu tâm lý đó, từ năm 2016 Hội CCB TP Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa (trước khi dừng hoạt động) xây dựng và nhân rộng mô hình “CCB tham gia cảm hóa giúp đỡ người được phục hồi quyền công dân”. Theo đó, ở tất cả các phố, thôn có các đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đang được phục hồi quyền công dân, chi hội CCB vận động cán bộ, hội viên đăng ký nhận cảm hóa giúp đỡ người lầm lỗi. Hàng quý, chi hội CCB cùng với công an khu vực tổ chức đánh giá, nhận xét quá trình rèn luyện phấn đấu của từng người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Khi hết thời gian quy định, căn cứ mức độ phấn đấu của người lầm lỗi, chi hội CCB cùng công an tham mưu đề xuất với Chủ tịch UBND phường, xã đề nghị xóa án tích. Đến nay, 100% chi hội phố, thôn thực hiện hiệu quả mô hình, với gần 1.300 đối tượng được phục hồi quyền công dân có cuộc sống ổn định.

“Cùng với công an, Hội CCB TP Thanh Hóa luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, duy trì hiệu quả của mô hình. Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, các hội viên CCB không quản ngại khó khăn, hàng ngày kiên trì động viên, cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Từ mô hình này nhiều chi hội, hội cơ sở đã sáng tạo ra nhiều cách làm hay, nội dung, hình thức phong phú như “Tổ giúp nhau vượt khó”, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhận việc làm. Qua đó tiếp thêm động lực, niềm tin để người lầm lỗi làm lại cuộc đời”, Phó Chủ tịch Hội CCB TP Thanh Hóa Đào Mạnh Hùng cho biết.

Bài và ảnh: Trung Hiếu