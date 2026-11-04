(Baothanhhoa.vn) - Có một ngôi trường mà mỗi người dân xứ Thanh đều lấy làm tự hào mỗi khi nhắc đến tên. Có một mái trường mà ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa luôn tự hào. Có một tên trường mà nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp của Đảng và Nhà nước, nhiều nhà khoa học, kĩ sư, bác sĩ, nhà giáo, doanh nhân, hàng vạn công dân ưu tú của đất nước xúc động, bồi hồi tưởng nhớ về thời học trò của mình đã được vinh dự học tập, rèn luyện và trưởng thành từ đó.
(Baothanhhoa.vn) - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, mạng lưới trường học trên địa bàn phường Hạc Thành được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng cơ sở vật chất. Tuy nhiên, nhiều trường vẫn thiếu phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi...
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, các trường thuộc bậc học mầm non đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào mọi hoạt động từ khâu quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy đến kết nối giữa nhà trường với gia đình. Sự chủ động này đang từng bước hiện đại...
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các trường học, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an tỉnh đã tổ chức nhiều buổi tuyên...
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc đưa khoa học, công nghệ, lập trình và robotics đến gần hơn với học sinh đang mở ra những hướng tiếp cận mới trong giáo dục. Thông qua các lớp học STEM, câu lạc bộ công nghệ và sân chơi sáng tạo, học...
Với mục tiêu chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông để lấy...
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều dãy phòng học, phòng chức năng tại xã Nga Thắng đã được sử dụng hàng chục năm đã xuống cấp, điều kiện dạy học giữa các cơ sở còn thiếu đồng bộ. Cùng với sửa chữa trước mắt, các nhà trường đang đề xuất đầu tư những công trình thiết yếu để bảo...
(Baothanhhoa.vn) - Từ mạch nguồn hiếu học được kết tinh qua nhiều thế hệ, phong trào khuyến học, khuyến tài ở xứ Thanh đã bứt phá mạnh mẽ, biến sự học thành nhu cầu tự thân và khát vọng vươn lên của mỗi người dân. Trải qua một nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn, với những...
(Baothanhhoa.vn) - Với nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, nội dung thiết thực, gắn kiến thức pháp luật với thực tiễn cuộc sống, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận...
(Baothanhhoa.vn) - Sau ngày khai giảng, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy được khánh thành, đưa vào sử dụng, mở ra điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên. Trong ngôi trường mới, thầy và trò đang từng bước ổn định nền nếp dạy và...
(Baothanhhoa.vn) - Từ những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử đến những câu chuyện về truyền thống dựng nước, giữ nước, di sản đang trở thành không gian học tập sinh động, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Tại Thanh Hóa,...
(Baothanhhoa.vn) - Đề xuất tổ chức thi tuyển vào lớp 10 với 2 môn Toán và Ngữ văn đang thu hút sự quan tâm của phụ huynh, học sinh, nhất là những em đang học lớp 9. Phương án này mở ra kỳ vọng giảm áp lực ôn tập, nhưng cũng đặt ra những băn khoăn về tính cạnh tranh,...