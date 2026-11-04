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Lam Sơn - 95 năm vun đắp truyền thống, chắp cánh tài năng

Lam Sơn - 95 năm vun đắp truyền thống, chắp cánh tài năng

(Baothanhhoa.vn) - Có một ngôi trường mà mỗi người dân xứ Thanh đều lấy làm tự hào mỗi khi nhắc đến tên. Có một mái trường mà ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa luôn tự hào. Có một tên trường mà nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp của Đảng và Nhà nước, nhiều nhà khoa học, kĩ sư, bác sĩ, nhà giáo, doanh nhân, hàng vạn công dân ưu tú của đất nước xúc động, bồi hồi tưởng nhớ về thời học trò của mình đã được vinh dự học tập, rèn luyện và trưởng thành từ đó.
Lam Sơn - 95 năm vun đắp truyền thống, chắp cánh tài năng
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Bộ GD&ĐT đề xuất tăng cường giám sát bằng camera tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027
Khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, lập trình và robotics trong thế hệ trẻ
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Hiện đại hóa môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ

Hiện đại hóa môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, các trường thuộc bậc học mầm non đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào mọi hoạt động từ khâu quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy đến kết nối giữa nhà trường với gia đình. Sự chủ động này đang từng bước hiện đại...
Bộ GD-ĐT chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú học đường

Bộ GD-ĐT chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú học đường

Giáo dục
Với mục tiêu chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông để lấy...
Khơi nguồn nội lực tri thức, kiến tạo tương lai

Khơi nguồn nội lực tri thức, kiến tạo tương lai

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Từ mạch nguồn hiếu học được kết tinh qua nhiều thế hệ, phong trào khuyến học, khuyến tài ở xứ Thanh đã bứt phá mạnh mẽ, biến sự học thành nhu cầu tự thân và khát vọng vươn lên của mỗi người dân. Trải qua một nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn, với những...
Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Với nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, nội dung thiết thực, gắn kiến thức pháp luật với thực tiễn cuộc sống, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận...
Nhịp học mới ở trường nội trú vùng biên

Nhịp học mới ở trường nội trú vùng biên

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sau ngày khai giảng, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy được khánh thành, đưa vào sử dụng, mở ra điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên. Trong ngôi trường mới, thầy và trò đang từng bước ổn định nền nếp dạy và...
Giáo dục di sản, nuôi dưỡng tình yêu đất nước

Giáo dục di sản, nuôi dưỡng tình yêu đất nước

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Từ những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử đến những câu chuyện về truyền thống dựng nước, giữ nước, di sản đang trở thành không gian học tập sinh động, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Tại Thanh Hóa,...

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