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Tạo “lá chắn” cho học sinh trước nguy cơ cháy nổ Đời sống - Xã hội 07:45 30/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các trường học, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an tỉnh đã tổ chức nhiều buổi tuyên...

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