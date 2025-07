Nâng cao văn hóa giao thông

Hàng ngày, không khó để có thể bắt gặp hình ảnh cảnh sát giao thông dắt các cụ già qua đường, hay những màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia phân luồng giao thông trên các tuyến đường, đến việc nhường chỗ ngồi cho người tàn tật, người già trên các phương tiện giao thông công cộng... Đây đều là nét đẹp trong văn hóa giao thông đã và đang được các ĐVTN trong tỉnh tích cực thực hiện.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn người nhà thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đứng đúng vị trí để tránh ùn tắc giao thông.

Ở Trường THCS Minh Khai (phường Hạc Thành) vào mỗi buổi sáng đầu giờ và buổi chiều sau khi tan học, đội xung kích thanh niên của nhà trường đều tập trung xung quanh khu vực cổng trường để hướng dẫn, nhắc nhở các bạn học sinh không tụ tập trước cổng trường, đồng thời phân luồng giao thông và ngăn chặn học sinh đi ngược chiều gây nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông cho người đi đường. Cùng với đó, đội xung kích thanh niên còn theo dõi học sinh có hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông để báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường có biện pháp nhắc nhở. Nhờ đó, đã góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường, giúp cho các phương tiện khi đi qua khu vực trường học được thông suốt.

Ngoài ra, trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa, đội xung kích thanh niên còn tích cực phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tuyên truyền về các nội dung liên quan đến quy định khi tham gia giao thông, như: “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Đi đúng phần đường, làn đường”; nêu gương tốt trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và phản ánh những thói hư, tật xấu của một bộ phận thanh niên thiếu ý thức khi tham gia giao thông... Từ những hoạt động đó, không chỉ nâng cao nhận thức về việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, mà còn hướng đến việc xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nói về việc giữ gìn văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi, Bí thư Đoàn phường Hạc Thành Trần Huyền Trang cho biết: Hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, ĐVTN trên địa bàn đã hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện trong việc giữ gìn trật tự đô thị và an toàn giao thông. Để tiếp tục tạo sự lan tỏa về xây dựng văn hóa giao thông trong ĐVTN, Đoàn phường đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; cho ĐVTN ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông; vận động thanh niên thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông... thông qua tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, giao lưu về văn hóa giao thông tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, phối hợp với các nhà trường trên địa bàn triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, thành lập đội phản ứng nhanh về giao thông và huy động ĐVTN thực hiện các công trình, phần việc thiết thực trong việc bảo đảm an toàn giao thông. Qua đó, không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ mà còn góp phần vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đại úy Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Những năm qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tiến bộ, số lượng các vụ tai nạn giao thông giảm đáng kể, song tình trạng thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng hai, hàng ba trên đường vẫn còn xảy ra. Để nâng cao nhận thức của thanh niên khi tham gia giao thông, hàng năm Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đều xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, sát với thực tế và phù hợp với điều kiện từng địa bàn; tích cực tuyên truyền, giáo dục ĐVTN chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền an toàn giao thông trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, trên zalo, fanpage của các đơn vị... để thu hút thanh, thiếu niên tham gia.

Cùng với đó, chi đoàn còn tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho 1.023 học sinh, 79 giáo viên các nhà trường; hơn 500 cán bộ thuộc UBND các phường, xã, tổ trưởng các tổ dân phố; hơn 100 ĐVTN, cán bộ làm công tác đoàn... Từ đó, góp phần phòng ngừa và làm giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo ĐVTN pháp luật về giao thông, văn hóa tham gia giao thông bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt phù hợp với từng địa phương, đơn vị thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ ĐVTN. Cùng với đó, tổ chức cho ĐVTN ký cam kết thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông như đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng khi đi mô tô, xe gắn máy hoặc ngồi sau mô tô, xe gắn máy; không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia; không tham gia cổ vũ đua xe trái phép; thành lập các đội hình lưu động tuyên truyền về an toàn giao thông bằng các chương trình văn hóa - nghệ thuật để nâng cao nhận thức của người dân và thanh, thiếu niên. Đến nay, toàn tỉnh đang duy trì hoạt động hiệu quả 246 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 131 mô hình “Cổng trường tự quản về an toàn giao thông”, 18 mô hình “Bến đò ngang an toàn”, 3 mô hình “Đường sắt an toàn”...

Từ những hoạt động thiết thực của ĐVTN đã góp phần giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến đường và lan tỏa những hình ảnh đẹp về văn hóa giao thông đến đông đảo người dân, thanh, thiếu nhi.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt