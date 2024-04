Giám sát công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT tại Công an huyện Hậu Lộc

Sáng 19/4, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT tại Công an huyện Hậu Lộc từ năm 2021 đến năm 2023.

Theo báo cáo, tổng số cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn huyện Hậu Lộc có 105 cơ sở; trong đó kinh doanh karaoke 24 cơ sở; kinh doanh dịch vụ cầm đồ 14 cơ sở; cơ sở kinh doanh lưu trú 22 cơ sở...

Từ năm 2021 đến năm 2023, Công an huyện Hậu Lộc đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban ngành, các đơn vị, lực lượng có liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đồng thời, thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo công an các xã, đội nghiệp vụ thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan cấp trên trong quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, ngành nghề kinh doanh nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, công an huyện yêu cầu công an 23 xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí về việc chấp hành các quy định trong kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT. Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh. Từ năm 2021 đến năm 2023, Công an huyện đã tiến hành trên 340 lượt kiểm tra cơ sở kinh doanh; qua đó đã phát hiện vi phạm 25 cơ sở kinh doanh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn huyện Hậu Lộc vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Cán bộ quản lý, cán bộ công an xã, thị trấn quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT đa số chưa được đào tạo chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội; mặt khác, còn kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên hiệu quả trong công tác quản lý chưa cao. Sự phối hợp của lực lượng công an đảm nhận công tác quản lý với các ngành ngoài lực lượng công an có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ nên hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này chưa cao...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến đề nghị Công an huyện Hậu Lộc tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo; trong đó báo cáo cần nhận định, đánh giá sát với bản chất trong công tác quản lý.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của Công an huyện Hậu Lộc trong công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn; đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị Công an huyện có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị Công an huyện Hậu Lộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm vững các quy định của pháp luật đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; trong đó, đặc biệt đi sâu tuyên truyền cảnh báo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về ANTT. Trong thanh tra, kiểm tra tránh sự chồng chéo. Tăng cường công tác quản lý các cơ sở dịch vụ cầm đồ, cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; đồng thời rà soát các loại hình kinh doanh dịch vụ tương tự trên địa bàn. Cùng với đó, quan tâm bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ trong trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này.

UBND huyện tăng cường chỉ đạo các ngành trong công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn.

