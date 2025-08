(Baothanhhoa.vn) - Chiều 3/8, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức giải thể thao chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945- 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2025). Tới dự có Đại tá Vũ Văn Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

{title} Giải thể thao chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Chiều 3/8, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức giải thể thao chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945- 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2025). Tới dự có Đại tá Vũ Văn Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh. Ban tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Tham dự giải có 13 đơn vị với hơn 200 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 3 môn thi đấu gồm: bóng bàn, cầu lông, pickleball. Các đại biểu tham dự lễ khai mạc giải. Giải đấu nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khoẻ trong cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân cũng như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở, ngành. Các vận động viên tham dự giải. Đây cũng là dịp để tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, sự phối hợp giữa các đơn vị, sở, ban, ngành trong tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tích cực rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các vận động viên thi đấu ở môn bóng bàn. Các vận động viên thi đấu môn pickleball. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên và các đội xuất sắc nhất. Quốc Hương

