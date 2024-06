GBFM vinh danh ExtendMax: Công ty tư vấn xuất sắc

ExtendMax khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn xuất nhập khẩu với danh hiệu “Best Regulatory Compliance Agency” do tổ chức quốc tế GBFM bình chọn.

Tạp chí Kinh doanh và Tài chính Toàn cầu (Global Business and Finance Magazine - GBFM), trụ sở tại Hoa Kỳ, vừa vinh danh Công ty TNHH ExtendMax Việt Nam là Công ty dịch vụ tư vấn tuân thủ quy định xuất sắc nhất (Best Regulatory Compliance Agency). Các cá nhân, doanh nghiệp được trao giải đều là những gương mặt tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực, to lớn cho nền kinh tế.

ExtendMax Vietnam đoạt giải Global Business and Finance Magazine 2024.

Bằng sự am hiểu pháp lý sâu rộng cùng những giải pháp sáng tạo trong các dự án, ExtendMax đã đồng hành và hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, hãng sản xuất thành công đưa sản phẩm công nghệ vào Việt Nam cũng như xuất khẩu các thiết bị công nghệ thông tin từ Việt Nam ra thế giới. Hiện nay, ExtendMax đã và đang cung cấp dịch vụ cho hàng trăm khách hàng từ Việt Nam và hơn 30 quốc gia khác, trong đó có cả những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Công ty TNHH ExtendMax Việt Nam.

Thành lập từ năm 2015 với xuất phát điểm từ con số “0”, ExtendMax đã từng bước phát triển trở thành một công ty uy tín hàng đầu trong dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu , tư vấn chứng nhận hợp quy và giấy phép chuyên ngành cho sản phẩm vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin. Hiện nay, thương hiệu ExtendMax không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn được biết đến rộng rãi trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là trong chuyên ngành tư vấn tuân thủ về công nghệ IT. Danh hiệu “Best Regulatory Compliance Agency” lần này chính là sự công nhận quốc tế tiếp theo cho quá trình vươn mình đầy tự hào ấy.

Ông Trần Thanh Phương, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của ExtendMax khẳng định: “Sự ghi nhận từ những giải thưởng quốc tế uy tín như Global Business and Finance Magazine Awards chính là động lực to lớn để chúng tôi không ngừng nỗ lực, cố gắng mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng.”

CEO Trần Thanh Phương và đội ngũ ExtendMax.

Global Business and Finance Magazine Award là giải thưởng quốc tế uy tín, được tổ chức hàng năm bởi tạp chí cùng tên nhằm vinh danh các cá nhân, doanh nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Giải thưởng đánh giá và công nhận những đóng góp to lớn của các cá nhân, tổ chức nổi bật dựa trên những thành tích thực tế, từ đó thúc đẩy sự đổi mới và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Ngoài ExtendMax, MB Bank và HDBank cũng là những doanh nghiệp nổi tiếng ở Việt Nam được vinh danh tại Global Business and Finance Magazine Awards.

TT