Ga Thanh Hóa triển khai các phương án phục vụ hành khách trong dịp Tết Ất Tỵ 2025

Nhằm tăng cường hỗ trợ, triển khai các giải pháp phục vụ Nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ga Thanh Hoá đã và đang tích cực triển khai các phương án đảm bảo an toàn, phục vụ hành khách.

Hành khách làm thủ tục mua vé tàu tại Ga Thanh Hoá.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, từ ngày 1/10/2024, Ga Thanh Hóa bắt đầu triển khai bán vé tàu tết qua các cửa vé của nhà ga, đại lý và bán vé tàu trực tuyến cho hành khách theo chương trình bán vé điện tử. Người dân chỉ cần truy cập website.dsvn.vn hoặc vetau.com.vn để đặt vé.

Căn cứ vào nhu cầu mật độ hành khách, từ 0h ngày 15/1 đến hết ngày 16/2/2025 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến 19 tháng Giêng năm Ất Tỵ), ngoài 4 đôi tàu Thống Nhất chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn và 2 đôi tàu khách nhanh Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức tăng cường thêm 5 đôi tàu Thống Nhất Hà Nội - Sài Gòn, 1 đôi tàu nhanh Hà Nội - Vinh một số đôi tàu khách Thống Nhất và khu đoạn nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Để phục tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, Ga Thanh Hóa đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên nhà ga và các phương án chạy tàu; xây dựng các kế hoạch an toàn an ninh đường sắt, phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, chủ động phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an ninh đường sắt; phối hợp với Liên đoàn Lao động, Công an TP Thanh Hoá, Công an phường Phú Sơn triển khai thực hiện các chương trình tổ chức đón, đưa, tặng quà cho người lao động ở các vùng miền về quê đón Tết, vui xuân.

Theo dự kiến, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ga Thanh Hóa sẽ đón trên 15.000 lượt khách.

Khắc Công