Dược phẩm Tâm Bình - Từ “Tâm” sáng đến chữ “Tín” vững bền

Trong bối cảnh thị trường thuốc và thực phẩm chức năng tại Việt Nam ngày càng phức tạp, nhiều sản phẩm kém chất lượng tràn lan, gây hoang mang cho người tiêu dùng, thì những doanh nghiệp nghiêm túc, tận tâm và kiên định với sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng trở thành điểm sáng hiếm hoi. Dược phẩm Tâm Bình chính là một trong những điểm sáng ấy.

Niềm tự hào từ một giải thưởng danh giá

Ngày 11/5/2025, tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME), Dược phẩm Tâm Bình đã được vinh danh trong Top 30 doanh nghiệp tiêu biểu và nhận Giải thưởng Mạc Đĩnh Chi - Thương hiệu số 1. Đây là một dấu mốc quan trọng, không chỉ với riêng Tâm Bình, mà còn là minh chứng rõ ràng cho niềm tin của cộng đồng đối với những thương hiệu dược phẩm Việt uy tín, chân chính.

Giải thưởng Mạc Đĩnh Chi - Thương hiệu số 1 do HANOISME trao tặng là một trong những phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời có ảnh hưởng tích cực và lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô suốt nhiều thập kỷ qua. Việc Dược phẩm Tâm Bình được xướng tên tại giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong suốt quá trình phát triển, mà còn là sự khẳng định cho hướng đi đúng đắn mà doanh nghiệp đã lựa chọn: đặt y đức và chất lượng lên hàng đầu. Giải thưởng cũng là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để Tâm Bình không ngừng đổi mới, hoàn thiện và vươn mình mạnh mẽ hơn nữa trong hành trình phụng sự sức khỏe cộng đồng.

Trọn vẹn hành trình: Từ "tâm" sáng đến chữ "tín" vững bền

Được thành lập trong bối cảnh thị trường dược phẩm Việt Nam còn nhiều ngổn ngang, Dược phẩm Tâm Bình đã lựa chọn cho mình một con đường không dễ đi: Lấy “Tâm” làm gốc, đặt “Bình an” cho người bệnh là đích đến. Trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động, Tâm Bình luôn trung thành với phương châm phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của người tiêu dùng làm kim chỉ nam.

Mọi khâu trong quy trình sản xuất được Dược sĩ Lê Thị Bình kiểm tra nghiêm ngặt.

Giữa thị trường có phần “bát nháo” bởi vô vàn thương hiệu mới, sản phẩm quảng cáo quá mức, khó kiểm soát chất lượng, thì những sản phẩm của Tâm Bình như Viên khớp Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình, Mỡ máu Tâm Bình, An thần ngủ ngon Tâm Bình... luôn được người tiêu dùng tin dùng nhờ sự an toàn, hiệu quả và nguồn gốc rõ ràng. Không ồn ào, không chạy theo chiêu trò tiếp thị “sốc”, Dược phẩm Tâm Bình xây dựng thương hiệu bằng sự minh bạch, thực lực và đạo đức nghề nghiệp.

Tâm Bình đầu tư bài bản cho vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO, nghiên cứu sản phẩm, sản xuất, kiểm nghiệm với nhà máy đạt chuẩn GMP và đội ngũ chuyên gia, dược sĩ tâm huyết, giàu kinh nghiệm. Sự chỉn chu trong từng khâu là bảo chứng vững chắc cho chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

Không dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Dược phẩm Tâm Bình còn luôn tích cực tham gia vào các chương trình thiện nguyện, các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. Những chương trình khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ người nghèo, tài trợ học bổng, đồng hành cùng đồng bào vùng khó khăn... đã trở thành một phần trong bản sắc của doanh nghiệp.

Tâm Bình hiểu rằng, sự thành công bền vững không đến từ doanh số hay lợi nhuận ngắn hạn, mà đến từ niềm tin của cộng đồng, sự gắn bó với xã hội. Chính triết lý kinh doanh mang tính nhân văn sâu sắc ấy đã khiến cái tên Tâm Bình trở nên gần gũi, thân thuộc với người dân không chỉ ở thành thị mà cả vùng sâu vùng xa.

Vinh danh hôm nay - Trách nhiệm ngày mai

Việc được vinh danh trong Top 30 doanh nghiệp tiêu biểu của Thủ đô và nhận Giải thưởng Mạc Đĩnh Chi - Thương hiệu số 1 là động lực thúc đẩy Tâm Bình có những bước tiến xa hơn trên hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đại diện Dược phẩm Tâm Bình chia sẻ tại lễ trao giải: “Chúng tôi rất vinh dự khi được nhận giải thưởng này và sẽ tiếp tục đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường nhưng không bao giờ đánh mất đạo đức nghề y”.

Dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP.

Trong thời đại người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến yếu tố “sạch”, “xanh”, “an toàn” trong từng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm dược và chăm sóc sức khỏe, thì những thương hiệu như Tâm Bình càng cần phải giữ vững bản sắc, không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nhưng vẫn kiên định với giá trị cốt lõi: chăm sóc sức khỏe từ cái tâm.

Câu chuyện thành công của Dược phẩm Tâm Bình không chỉ mang lại niềm tự hào cho riêng doanh nghiệp, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành và tiềm năng phát triển của các thương hiệu dược phẩm Việt Nam. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với hàng loạt sản phẩm ngoại nhập, Tâm Bình đã khẳng định được vị thế của một thương hiệu nội địa chất lượng cao, đủ sức làm chủ sân nhà .

Đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tỉnh táo, đòi hỏi sản phẩm không chỉ chất lượng, mà còn minh bạch thông tin, thì những doanh nghiệp giữ vững đạo đức kinh doanh như Tâm Bình sẽ ngày càng chiếm được lòng tin - điều vô giá trong thời đại “vàng thau lẫn lộn”.

Giữa thị trường dược phẩm biến động và cạnh tranh gay gắt, sự thành công của Dược phẩm Tâm Bình cho thấy một điều rõ ràng: doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần nhất là chữ “Tâm” dẫn lối và chữ “Tín” đồng hành.

Giải thưởng Mạc Đĩnh Chi - Thương hiệu số 1 thêm một lần nữa tôn vinh những giá trị bền vững ấy. Và với nền tảng vững chắc từ chất lượng, uy tín, cùng khát vọng vì cộng đồng, Tâm Bình chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong hành trình chăm sóc sức khỏe người Việt - một hành trình không có điểm kết thúc, chỉ có sự tiếp nối của tâm huyết và yêu thương.

Bài và ảnh: Ngọc Lan