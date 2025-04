Đức cam kết cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine để chống lại mối đe dọa từ Nga

Ngày 14/4, Friedrich Merz, thủ tướng Đức sắp nhậm chức và là lãnh đạo của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, đã báo hiệu sự thay đổi tiềm tàng trong cách tiếp cận của Berlin đối với cuộc chiến ở Ukraine, bày tỏ sự sẵn sàng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kiev.

Ảnh: Bulgarianmilitary.

Phát biểu với mạng lưới ARD của Đức, Merz lưu ý các đồng minh như Vương quốc Anh, Pháp và Mỹ đã cung cấp vũ khí tương tự, lập luận rằng Ukraine cần phương tiện để có lập trường chủ động hơn chống lại sự xâm lược của Nga.

Tuy nhiên, với liên minh chính trị của Đức vẫn là một rào cản, con đường để cung cấp những vũ khí tiên tiến này vẫn còn chưa chắc chắn.

Tên lửa Taurus, tên gọi chính thức là Taurus KEPD 350, là tên lửa hành trình dẫn đường chính xác, phóng từ trên không do Taurus Systems GmbH, một liên doanh giữa MBDA Deutschland của Đức và Saab Dynamics của Thụy Điển, phát triển.

Nặng khoảng 1.400 kg, tên lửa này dài khoảng 5 mét và được trang bị động cơ phản lực cánh quạt Williams P8300-15, cho phép nó bay ở tốc độ cận âm, lên đến Mach 0,95. Tính năng nổi bật của nó là tầm bắn vượt quá 500 km, cho phép tấn công sâu vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù.

Hệ thống dẫn đường GPS kết hợp quán tính và hình ảnh hồng ngoại, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối ngay cả trong môi trường có tranh chấp. Không giống như Storm Shadow của Anh hoặc SCALP-EG của Pháp mà Ukraine đã sử dụng, Taurus có tầm bắn xa hơn và đầu đạn được tối ưu hóa cho các mục tiêu sâu.

Nếu được tích hợp vào kho vũ khí của Ukraine, Taurus có thể sẽ được triển khai trên các máy bay ném bom Sukhoi Su-24 đã được cải tiến, như Ukraine đã làm với tên lửa Storm Shadow và SCALP-EG do phương Tây cung cấp.

Máy bay Su-24 của Không quân Ukraine. (Ảnh Bộ Quốc phòng Ukraine)

Tuy nhiên, hiệu quả của tên lửa sẽ phụ thuộc vào khả năng thu thập thông tin tình báo thời gian thực và phối hợp tấn công của Ukraine, cũng như thiện chí nới lỏng các hạn chế nhắm mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga của Đức - một vấn đề gây tranh cãi đối với Berlin.

Sự do dự của Đức trong việc cung cấp tên lửa Taurus xuất phát từ sự tương tác phức tạp giữa chính trị trong nước và sự thận trọng về mặt chiến lược. Dưới thời Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz, Berlin liên tục từ chối các yêu cầu của Kiev, với lý do lo ngại các cuộc tấn công tầm xa có thể làm leo thang xung đột và đưa Đức đến gần hơn với sự can dự trực tiếp.

Tuy nhiên, Merz lại nhìn nhận vấn đề theo cách khác. Việc thúc đẩy việc giao tên lửa Taurus của ông phản ánh tham vọng lớn hơn nhằm định vị Đức là một nhà lãnh đạo quyết đoán hơn trong quốc phòng châu Âu, đặc biệt là vào thời điểm cam kết của Mỹ đối với NATO đang bị giám sát chặt chẽ.

Viễn cảnh tên lửa Taurus ở Ukraine đặt ra câu hỏi về sự gắn kết của NATO và phản ứng của Nga. Vương quốc Anh và Pháp đã cung cấp tên lửa Storm Shadow và SCALP-EG kể từ năm 2023, cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu như trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol.

Mỹ, sau sự miễn cưỡng ban đầu, đã cung cấp ATACMS vào năm 2024, mặc dù có giới hạn về việc sử dụng chúng bên trong nước Nga. Đề xuất của Merz sẽ giúp Đức liên kết với các đồng minh của mình nhưng có thể khiêu khích Moscow. Học thuyết quân sự của Nga nhấn mạnh vào việc leo thang nhanh chóng để ứng phó với các mối đe dọa được nhận thức, như đã thấy trong động thái đe dọa hạt nhân năm 2022 của nước này.

Đối với Ukraine, Taurus có thể thay đổi cục diện chiến trường, nhưng nó không phải là viên đạn bạc. Lực lượng của Kiev đã thể hiện khả năng phục hồi, bắn hạ 43 trong số 55 máy bay không người lái của Nga chỉ trong một đêm vào tháng 2/2025, theo Ukrainska Pravda. Tuy nhiên, với việc lực lượng Nga nắm giữ 20% lãnh thổ Ukraine, các cuộc tấn công tầm xa sẽ không đảo ngược được lợi ích.

Việc Merz giao tên lửa Taurus cho Ukraine có thể là một động thái được tính toán, kết hợp chủ nghĩa thực dụng quân sự với tham vọng chính trị. Nó báo hiệu ý định của Đức muốn dẫn đầu châu Âu trong khi thử nghiệm với một liên minh chia rẽ.

TD