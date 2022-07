(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-7, tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hoá phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đón đoàn gần 2.000 khách đến từ Tổng Công ty May Bắc Giang, do Flamingo Redtours tổ chức.

{title} Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đón đoàn khách MICE Sáng 17-7, tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hoá phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đón đoàn gần 2.000 khách đến từ Tổng Công ty May Bắc Giang, do Flamingo Redtours tổ chức. Sở VH,TT&DL chào mừng đoàn khách MICE đến từ Tổng Công ty May Bắc Giang đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh Thanh Hoá. Từ ngày 17 đến ngày 19-7, Flamingo Redtours phục vụ đoàn khách MICE (du lịch kết hợp sự kiện) trải nghiệm tour Lam Kinh - Sầm Sơn (3 ngày, 2 đêm) cho gần 2.000 khách đến từ Tổng Công ty May Bắc Giang. Chương trình của đoàn bao gồm các hoạt động tiêu biểu như: Trải nghiệm con đường huyền thoại “Đường mòn Hồ Chí Minh”; Lễ báo công dâng hương và tham quan tại khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Cùng với đó là các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện tại khu du lịch biển Sầm Sơn như: Dạ tiệc Gala Dinner; Chương trình teambuilding tại bãi biển… Đoàn với gần 2.000 khách đến tham quan khu di tích lịch sử Lam Kinh. Đại diện Sở VH,TT&DL trao hoa và quà cho đại diện lãnh đạo Tổng Công ty May Bắc Giang và Flamingo Redtours. Đại diện Tổng Công ty May Bắc Giang cảm ơn và tặng quà cho đại diện Sở VH,TT&DL, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Lam Kinh. Là đoàn khách MICE có số lượng khách đông nhất đến với Thanh Hoá từ trước đến nay, ngay khi đến Thanh Hóa, đoàn khách được Cảnh sát Giao thông dẫn đường với lộ trình: đường Hồ Chí Minh - Lam Kinh - Thành phố Sầm Sơn. Trong đó, diểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của đoàn tham quan là khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Phát biểu chào mừng đoàn khách MICE đến với Thanh Hoá, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Vương Thị Hải Yến cho biết: Sự kiện này khẳng định niềm tin của khách du lịch nói chung và của Tổng Công ty may Bắc Giang nói riêng khi chọn Thanh Hoá là điểm đến hấp dẫn. Đặc biệt là khả năng cung ứng dịch vụ cùng lúc cho số lượng lớn khách du lịch của các khu, điểm du lịch tại Thanh Hoá. Cùng với đó, hoạt động này còn là kết quả minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh Thanh Hoá trong việc xây dựng, hoàn thiện sản phẩm và kích cầu du lịch trong tình hình mới, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ linh hoạt của tỉnh đối với các công ty lữ hành và đoàn khách MICE. Với tình cảm trân trọng, mến khách, hy vọng tour du lịch khu di tích lịch sử Lam Kinh - Sầm Sơn sẽ đem đến ấn tượng cùng những trải nghiệm trọn vẹn cho quý khách. Đoàn thực hiện nghi lễ dâng hương tại sân Rồng. Khách tham quan khuôn viên khu di tích lịch sử Lam Kinh. Tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đoàn đã thực hiện nghi lễ dâng hương, tham quan Chính điện, Thái miếu cùng các công trình tại đây. Ngay sau đó, đoàn tiếp tục hành trình đến với khu du lịch biển Sầm Sơn và kết thúc chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại Thanh Hoá vào ngày 19-7. Hoài Anh

Hoài Anh

Từ khóa: Tham quandu lịchSầm SơnLam Kinh