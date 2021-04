Đảm bảo an toàn cho du khách ở mức cao nhất khi đến với khu du lịch biển Sầm Sơn

Hôm nay 30-4, là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, theo ghi nhận lượng khách đến khu du lịch biển Sầm Sơn đã bắt đầu đông. Để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho du khách, TP Sầm Sơn đã tăng cường tối đa các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bãi biển Sầm Sơn trong ngày đầu dịp nghỉ lễ

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ đầu giờ chiều, trên các trục đường chính, đã có lượng lớn xe lưu thông đổ về TP biển. Tại các bãi tắm có rất đông du khách, trong đó có cả khách đoàn, chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc. Đa số du khách khi đến với khu du lịch biển Sầm Sơn đều có ý thức cao trong việc đeo khẩu trang. Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch.

Các lực lượng chức năng TP Sầm Sơn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú

Theo thống kê, lượng khách huỷ phòng trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 01-5 lên tới 30%, song lượng khách lẻ, khách nội địa đến khu du lịch biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ vẫn rất đông. Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn TP trong ngày đầu nghỉ lễ có tín hiệu khả quan.

Tại tất cả các bãi tắm của khu du lịch đều thu hút đông đảo du khách

Tuy nhiên, với lượng lớn du khách cũng là thách thức đặt ra cho TP Sầm Sơn trong công tác phòng, chống dịch. Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, TP Sầm Sơn đã thành lập 7 tổ giám sát y tế phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú và lưu động trên toàn thành phố (trong đó có 2 tổ lưu động thực hiện theo chỉ đạo của Trung tâm điều hành đô thị thông minh); 4 điểm giám sát trên trục đường Hồ Xuân Hương, thường xuyên nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Đặc biệt, thông qua việc tích hợp 142 mắt camera của Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP cũng sẽ phát hiện những du khách không thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Từ đó, kịp thời thông báo cho các tổ công tác đến nhắc nhở hoặc phát lên hệ thống loa truyền thanh.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, các thành viên của Hội Chữ thập đỏ còn thực hiện nhiệm vụ giám sát, nhắc nhở du khách giữ khoảng cách khi tắm biển

Dịp 30-4, 1-5 năm nay kéo dài tới 4 ngày, cũng là thời điểm khởi động mùa du lịch tại các khu du lịch biển. TP Sầm Sơn đang nỗ lực xây dựng hình ảnh là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn với du khách. Việc bảo đảm các điều kiện an toàn cho du khách sẽ luôn được TP đặt lên hàng đầu. Vì vậy cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, việc tăng cường kiểm tra và giám sát sẽ được TP duy trì thường xuyên, mang đến cho du khách cảm giác an toàn khi tham gia các hoạt động và sử dụng dịch vụ du lịch.

Hoài Anh