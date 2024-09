Du lịch khẳng định vị thế mũi nhọn

Một mùa du lịch biển nữa sắp khép lại cùng với thời tiết giao mùa. Đây cũng là lúc nhìn lại những thành quả phát triển thời gian qua, để tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn của du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội TP Sầm Sơn, nhờ bởi những con số ấn tượng đạt được.

Một tiết mục văn nghệ tại đêm khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024.

Tiếp nối thành công của năm 2023, TP Sầm Sơn đã tích cực chuẩn bị cho mùa du lịch 2024 với một chuỗi hoạt động hết sức sôi động, hấp dẫn. Trong nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội được tổ chức thành công, trọng tâm phải kể đến là lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn, gắn với chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn rực rỡ sắc màu” và màn bắn pháo tầm thấp. Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội TP Sầm Sơn có quy mô lớn, hiện đại và là một trong những quảng trường lớn nhất, đẹp nhất trong cả nước. Khi đưa vào khai thác, dự án này đã thực sự trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch về với Sầm Sơn. Qua đó góp phần nâng cao giá trị, chất lượng ngành du lịch của tỉnh nói chung, của thành phố nói riêng.

Đặc biệt, ngày 30/6/2024, Sun Group tổ chức khai trương Công viên nước SunWorld, có tổng diện tích 33,5ha, là một trong những công viên ngoài trời có tổng mức đầu tư và diện tích lớn hàng đầu miền Bắc. Công viên nước được đưa vào khai thác trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút thêm một lượng khách lớn về với Sầm Sơn, kéo dài thời gian lưu trú, kích cầu hoạt động mua sắm, chi tiêu và gia tăng doanh thu du lịch... Nhờ chuỗi các hoạt động đó, ước 9 tháng năm 2024, thành phố đón đư­ợc 8,58 triệu l­ượt khách, tăng 11,6% so với cùng kỳ, đạt 100,9% kế hoạch; 16,8 triệu ngày khách, tăng 14,6% so với cùng kỳ, đạt 102,1% kế hoạch; doanh thu đạt 16.482 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ, đạt 104,8% kế hoạch.

Để có được những con số hết sức ấn tượng đó, trước hết phải nhấn mạnh đến môi trường du lịch thành phố, kể cả môi trường tự nhiên lẫn môi trường xã hội, đã liên tục được “làm mới”, ngày càng trở nên “trong lành” hơn. Đặc biệt, văn hóa ứng xử, giao tiếp của người làm du lịch và cộng đồng đã có sự chuyển biến đáng kể, mang lại cho du khách sự thoải mái, thân thiện của một điểm đến du lịch. Để có được điều này, bên cạnh việc ban hành các phương án quản lý giá, quản lý các dịch vụ du lịch..; thành phố cũng đặc biệt chú trọng xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 04/4/2023 về triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách” với 8 nội dung cụ thể, bao gồm người Sầm Sơn, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; người Sầm Sơn, tự hào và hành động vì du lịch Sầm Sơn thông minh, hấp dẫn, thân thiện; người Sầm Sơn, lời nói hay, việc làm tốt, phong cách đẹp, kinh doanh văn minh; người Sầm Sơn, nói không với hủ tục, bạo lực và tệ nạn xã hội; người Sầm Sơn, hành động vì đô thị du lịch văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp; người Sầm Sơn, không lấn chiếm hành lang, lòng đường, vỉa hè và xây dựng trái phép; học sinh Sầm Sơn, chăm ngoan, học giỏi, tự hào và có khát vọng xây dựng thành phố thịnh vượng; người Sầm Sơn quyết tâm xây dựng “Du lịch Sầm Sơn - hấp dẫn, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách”.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền thành phố trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, nên việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn phát triển toàn diện, đẹp trong lòng bạn bè, du khách ngày càng được thực hiện có hiệu quả. Tinh thần đoàn kết trong Nhân dân được phát huy mạnh mẽ. Nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong việc cưới, việc tang ngày càng được nâng lên. Tinh thần đoàn kết, cùng chung tay chỉnh trang, làm đẹp đường phố, làng, thôn được phát huy. Đặc biệt, những người kinh doanh dịch vụ du lịch luôn chấp hành nghiêm túc các phương án quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch (không còn tình trạng chèo kéo, đeo bám khách, ép giá, ép khách...); văn hóa trong giao tiếp trong kinh doanh dịch vụ du lịch được nâng lên.

Cùng với chú trọng môi trường du lịch, thành phố cũng quan tâm phát triển dịch vụ thương mại, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Nhân dân và du khách. Hệ thống chợ, siêu thị, khu thương mại được đầu tư, nâng cấp. Dịch vụ vận tải đường bộ phát triển đa dạng, năng lực vận chuyển, chất lượng dịch vụ được cải thiện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Nhân dân và du khách... Cùng với đó, thành phố đã thu hút và đang triển khai nhiều dự án lớn trọng điểm của tỉnh, của thành phố như đường bộ ven biển (đoạn TP Sầm Sơn - Quảng Xương), đường Thanh Niên, đường Tây Sầm Sơn 5, đường Hai Bà Trưng... Đặc biệt, thành phố đã phối hợp tạo điều kiện để nhà đầu tư thực hiện các dự án lớn, như Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội; khu đô thị Quảng trường biển; khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí Nam Sông Mã; khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Sông Đơ của Sun Group; dự án Khu đô thị sinh thái biển của Tập đoàn Đông Á; khu đô thị, dịch vụ thương mại phía Nam Sầm Sơn của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest. Song song với việc đầu tư các dự án lớn, kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng các khu dân cư của thành phố tiếp tục được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện. Tỷ lệ đô thị hóa ngày càng tăng, năm 2021 đạt 85%, 2022 đạt 92,1% và năm 2023 đạt 100%, tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%... góp phần làm đẹp diện mạo đô thị du lịch.

Ngoài ra, với định hướng xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện, thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch. Trong đó, chú trọng cải cách thủ tục hành chính; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng đô thị, du lịch. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên du lịch. Nâng cao năng lực quản trị, quản lý, điều hành khách sạn, nhà hàng, nhất là các khách sạn từ 3 sao trở lên theo chuẩn quốc tế... Đồng thời, thành phố cũng tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá thương hiệu, sản phẩm du lịch. Phát triển các sản phẩm du lịch mới theo hướng đa dạng, hấp dẫn, độc đáo; đặc biệt là định hướng xây dựng Sầm Sơn trở thành là thành phố lễ hội bốn mùa, với những chương trình nghệ thuật hoành tráng, đặc sắc, hấp dẫn du khách. Phát triển các khu vui chơi, giải trí. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế ban đêm nhằm phát huy lợi thế của đô thị du lịch...

Có thể khẳng định, những con số tăng trưởng du lịch ấn tượng mà Sầm Sơn đạt được, là kết quả từ sự quyết tâm, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và người dân Sầm Sơn. Đây sẽ tiếp tục là cơ sở quan trọng để Sầm Sơn đặt ra và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành đô thị du lịch văn minh, hiện đại, hấp dẫn và là một trung tâm du lịch của cả nước.

Bài và ảnh: Trường Giang