Du lịch hứa hẹn bùng nổ với kỳ nghỉ tết dài 9 ngày

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 kéo dài 9 ngày được xác định là “cơ hội vàng” cho toàn ngành du lịch. Với đa dạng sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch, cùng sự chuẩn bị của các khu, điểm, doanh nghiệp du lịch, Thanh Hóa hứa hẹn sẽ là điểm đến đầy sôi động, bùng nổ về lượng khách.

Làng cổ Đông Sơn hứa hẹn là điểm đến thu hút khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tác động tích cực từ kỳ nghỉ dài

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh, lượng khách đặt tour, dịch vụ du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay đạt khoảng 30% kế hoạch, dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành (Hiệp hội Du lịch tỉnh) Vũ Văn Bình cho biết: “Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 9 ngày và được công bố sớm không chỉ tạo điều kiện cho du khách có thêm nhiều lựa chọn, mà doanh nghiệp lữ hành cũng có thời gian chuẩn bị dịch vụ, phân bố lượng khách tốt hơn, giảm tải áp lực về vận tải, hướng dẫn viên vào những ngày cao điểm. Đến nay, nguồn cung khách từ các doanh nghiệp lữ hành đối tác trong nước đến Thanh Hóa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã tăng khoảng 10% so với cùng kỳ; lượng khách lẻ đặt dịch vụ, combo du lịch tại Thanh Hóa cũng bắt đầu tăng nhẹ, khoảng 10 - 15% so với cùng kỳ. Lượng khách kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ có thể tăng từ 20 - 30% so với cùng kỳ năm 2024”.

Nắm bắt nhu cầu của du khách, năm nay, tỉnh Thanh Hóa cũng đã sớm công bố lịch sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó sự kiện chào năm mới 2025 và các chương trình văn hóa, lễ hội đầu xuân ở các khu, điểm du lịch được đông đảo du khách quan tâm. Qua khảo sát của một số đơn vị lữ hành, xu hướng lựa chọn kỳ nghỉ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hiện đang tập trung vào các tour 3 ngày 2 đêm và 4 ngày 3 đêm. Trong đó, các tour đến Thanh Hóa đang tập trung vào một số điểm đến văn hóa tâm linh và nghỉ dưỡng như: Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, đền Độc Cước, đền Cô Tiên (TP Sầm Sơn); tổ hợp nghỉ dưỡng Flamingo Ibiza Hải Tiến (Hoằng Hóa); Khu di tích lịch sử - danh thắng đền Nưa - Am Tiên (Triệu Sơn); Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Khu nghỉ dưỡng Lamori Resort & Spa (Thọ Xuân); Khu di tích danh thắng đền Cửa Đạt (Thường Xuân); Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc)... Cùng với đó, các khu du lịch sinh thái cộng đồng miền núi cũng là lựa chọn được đông đảo du khách yêu thích, đặc biệt là dòng khách quốc tế.

Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại và Du lịch Lê Gia (TP Thanh Hóa) Phan Thị Hà cho biết: “Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 thực sự là động lực để kích cầu du lịch, thúc đẩy sự sôi động các sản phẩm tour du xuân. Nếu như mọi năm các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh chủ yếu khai thác khách nội tỉnh, thì năm nay việc thu hút khách trong nước và quốc tế đến Thanh Hóa đã được chú trọng hơn. Khảo sát từ tệp khách hàng của Lê Gia Travel, có tới 70% du khách sẵn sàng tham gia từ 2 - 3 tour trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới. Dựa trên nhu cầu của du khách, tour du xuân khám phá xứ Thanh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở tham quan, vãn cảnh, mà còn kết hợp với nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa. Chúng tôi tin tưởng rằng, thị trường du lịch của tỉnh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ rất sôi động và hứa hẹn nhiều đổi mới về sản phẩm du lịch”.

Sẵn sàng các điều kiện đón khách

Để chuẩn bị đón khách dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các khu, điểm, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung đầu tư phát triển sản phẩm, nâng cấp chất lượng và đổi mới dịch vụ. Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, trang trí cảnh quan phù hợp với chủ đề tết... hiện đang được các điểm đến, doanh nghiệp gấp rút thực hiện. Tại các địa phương có khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh như: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc... đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong đó, TP Thanh Hóa với nhiều sự kiện hấp dẫn đã được công bố để các doanh nghiệp lữ hành, Nhân dân và du khách nắm bắt. Đáng chú ý là các chuỗi sự kiện: Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Xuân Ất Tỵ (từ 23h đêm ngày 28/1, tức 29 tết - 00h15 sáng ngày 29/1, tức mùng 1 tết); trưng bày chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Bảo tàng tỉnh (từ ngày 25/1 - 15/2); “Không gian xưa”, tại Bảo tàng tỉnh (bắt đầu từ ngày 20/1); các hoạt động “Tết xưa làng cổ”, tại làng cổ Đông Sơn (ngày 1/2, tức mùng 4 tết)...

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Thanh Hóa, Nguyễn Thị Thanh Hiền cho biết: “Tết Nguyên đán là một kỳ nghỉ đặc biệt, mà ở đó du khách có cơ hội để tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc về đất và người xứ Thanh nói chung, TP Thanh Hóa nói riêng. Đến nay, các điểm đến trên địa bàn thành phố đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, chỉnh trang cảnh quan, môi trường. Cùng với đó, Hội Du lịch lữ hành TP Thanh Hóa cũng tích cực tuyên truyền, quảng bá đến du khách các chuỗi sự kiện hấp dẫn dịp đầu xuân. Với đa dạng sản phẩm du lịch, cùng với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch kéo dài trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hy vọng du lịch TP Thanh Hóa sẽ để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân, du khách".

Để đảm bảo an toàn đón khách dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, ban quản lý các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ du khách. Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý điểm đến, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách; kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng hoạt động văn hóa, lễ hội trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính...

Bài và ảnh: Hoài Anh