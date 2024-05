Du lịch hè xứ Thanh: Nhiều trải nghiệm thú vị

Hè được xem là thời điểm “vàng” của du lịch. Nắm bắt thời cơ đó, thời điểm này ngành du lịch Thanh Hóa đã và đang tích cực hoàn thiện, đổi mới sản phẩm, tăng cường quảng bá, kích cầu du lịch, với kỳ vọng sẽ thu hút lượng du khách lớn và đạt mức doanh thu cao nhất trong hoạt động du lịch cả năm.

Du khách tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân). Ảnh: Nguyễn Đạt

Chắc chắn rằng, khi đến với xứ Thanh vào dịp hè, du khách sẽ không thể bỏ qua du lịch biển. Xứ Thanh vốn là địa phương nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp, như Sầm Sơn, Nghi Sơn, Hải Tiến, Tiên Trang... những điểm đến này có không gian yên bình, với những bãi cát trắng, nắng vàng thơ mộng. Đặc biệt, nếu đến các khu du lịch biển vào dịp hè năm nay, du khách còn được trải nghiệm thêm nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo. Mỗi điểm đến sẽ là một trải nghiệm thú vị, hấp dẫn khác nhau. Chẳng hạn, nếu đến với biển Sầm Sơn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn. Đây là dự án được đầu tư quy mô, với quảng trường rộng 2ha, sức chứa khoảng 10.000 người, trục cảnh quan lễ hội có chiều dài 2,6km, rộng 120m nối từ Quảng trường biển đến Đại lộ Nam sông Mã. Ngoài ra, du khách còn được tham quan kiến trúc hiện đại, mang đậm bản sắc của xứ Thanh như biểu tượng Hòn Trống Mái, họa tiết trống đồng Đông Sơn, đặc biệt là được đắm mình trong không gian trình diễn nhạc nước được ví như “Singapore giữa lòng Sầm Sơn”. Hay như, đến biển Tiên Trang (Quảng Xương), nơi đây không ồn ào, náo nhiệt, nhưng lại luôn có sức cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ. Để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách, hè năm nay, Công ty TNHH Soto - chủ đầu tư dự án đô thị du lịch sinh thái biển Tiên Trang đã hoàn thiện thêm nhiều hạng mục mới, chỉnh trang, nâng cấp lại hệ thống nhà hàng, khách sạn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Đồng thời, chính quyền địa phương xã Tiên Trang cũng đã tăng cường công tác quản lý, đảm bảo cho mùa du lịch biển an toàn, lành mạnh và tạo được ấn tượng đẹp đối với du khách.

Rời hành trình đến với biển xứ Thanh, nếu là người ưa khám phá, trải nghiệm, du khách có thể đến tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng Anh Phát Hotels&Resorts (thị xã Nghi Sơn). Đến đây, ngoài tham quan, nghỉ dưỡng, hòa mình vào thiên nhiên xanh mát trong lành và khám phá, trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch độc đáo như: tham quan chụp ảnh tại quảng trường nghệ thuật - một trong chuỗi 17 quảng trường của dự án thành phố nghệ thuật Monaco Nghi Sơn với các tác phẩm nghệ thuật - kiến trúc hoàn toàn khác biệt, được lấy ý tưởng từ 4 yếu tố vật chất tạo nên vũ trụ là đất, nước, lửa và không khí. Hay trải nghiệm bến du thuyền Anh Phát - một công trình có số vốn đầu tư lên tới 200 tỷ đồng gắn với tour du lịch Nghi Sơn - đảo Mê sẽ đưa du khách đến với hòn đảo mang vẻ đẹp hoang sơ giữa biển trời xứ Thanh. Ngoài ra, du khách còn được thỏa sức tham gia các môn thể thao tại khu thể thao Anh Phát với đầy đủ các loại hình như, sân tập golf, sân tennis, bóng đá, bóng bàn, bida... Dịp hè năm nay, tại đây còn cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, nhất là loại hình du lịch mạo hiểm mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho du khách như, trượt zipline, đua xe địa hình, trượt cỏ, bắn súng sơn, chèo thuyền kayak, đua xe Gokart đôi...

Về với Thanh Hóa những ngày hè, ngoài những bãi biển kỳ thú, nên thơ đầy nắng, gió và cát vàng và những khu, điểm du lịch khám phá, trải nghiệm, du khách còn có thể đến tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân). Nơi đây nổi tiếng với không gian xanh, thoáng đãng cùng các công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc mang dấu ấn cung đình như: Chính điện, Nghi môn, sân Rồng, cầu Bạch, Thái miếu...; cùng hệ thống bia ký, lăng mộ. Dịp hè, để phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách, ban quản lý khu di tích đã xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch cụ thể. Ông Nguyễn Xuân Toán, Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Lam Kinh cho biết: Khu di tích đã tăng cường đội ngũ nhân lực, đặc biệt là hướng dẫn viên tại điểm vào các đợt cao điểm đón khách; các phương án bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; bảo đảm an ninh trật tự, nhất là công tác phòng cháy, chữa cháy vào thời điểm nắng nóng...

Từ tháng 5 trở đi, dự kiến sẽ có sự “bùng nổ” về lượng du khách. Bởi vậy, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách du lịch, các địa phương, khu điểm du lịch trong tỉnh đã và đang tích cực làm mới các sản phẩm, gắn với nâng cao chất lượng các loại hình du lịch hiện có. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về du lịch; triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn cho du khách nhất là tại các khu du lịch biển; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch, đặc biệt là quản lý niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết; chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; an ninh trật tự. Cùng với đó, ngành du lịch Thanh Hóa cũng đã và đang tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ nhân viên, người lao động đang phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, với nhiều nội dung tập huấn như, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, thái độ phục vụ và chăm sóc khách hàng, kỹ năng giao tiếp - lễ tân; nghiệp vụ nhà hàng; nghiệp vụ buồng...

Với những nỗ lực mà ngành du lịch Thanh Hóa đã và đang thực hiện đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng khả năng chi tiêu của du khách. Từ đó, từng bước đưa du lịch Thanh Hóa trở thành “Điểm đến 4 mùa”, hấp dẫn, tạo ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè, du khách.

Nguyễn Đạt