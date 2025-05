Du khách ấn tượng khi về miền du lịch tâm linh xứ Thanh

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 rất đông du khách đã tìm đến các điểm du lịch tâm linh trên mảnh đất xứ Thanh.

Du khách dâng hương, hành lễ tại Đền Độc Cước (TP Sầm Sơn).

Tại nhiều điểm đến tâm linh như Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng (TP Thanh Hóa); Đền Độc Cước (TP Sầm Sơn); Khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên (Triệu Sơn), Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường (Hoằng Hóa); đền Phủ Na (Như Thanh); Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân)... đã thu hút lượng lớn du khách và Nhân dân đến tham quan, chiêm bái.

Tại Đền Độc Cước (TP Sầm Sơn), theo chia sẻ của ông Hà Viết Nam, Thủ từ trông coi đền, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, đền Độc Cước đón khoảng 3.000- 4.000 lượt du khách đến chiêm bái, thưởng ngoạn. Đến đây, ngoài việc cầu may mắn, bình an cho gia đình, du khách còn được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên trong lành và tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử, văn hoá, cũng như “tính thiêng” của nhân vật được thờ phụng tại di tích.

Vào dịp cao điểm, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của du khách, Ban quản lý Đền Độc Cước đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để hướng dẫn Nhân dân, du khách chiêm bái, hành lễ; đồng thời, tích cực triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ...

Chị Lê Thị Trang, du khách đến từ huyện Triệu Sơn, chia sẻ: “Vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tôi cùng bạn bè đến chiêm bái, vãn cảnh tại đền Độc Cước. Không gian yên bình, xanh mát tại đền khiến tôi cảm thấy an yên và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Dịp nghỉ lễ, tôi thấy mặc dù khách đến đây khá đông nhưng các hoạt động diễn ra trật tự, không có cảnh xô đẩy, chen lấn. Ban quản lý đền đã chủ động triển khai các kế hoạch phục vụ, đón tiếp du khách chu đáo; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ... Bởi vậy, tôi khá ấn tượng với nơi này và sẽ còn quay trở lại thêm nhiều lần nữa".

Du khách đến tham quan Khu di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc)

Du lịch tâm linh từ lâu đã là nét đẹp văn hóa và là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi người dân đất Việt, bởi du lịch tâm linh không chỉ dừng lại ở tín ngưỡng mà còn là dịp để mọi người hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, tận hưởng không khí trong lành, bình yên trong tâm hồn. Do đó, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tại Khu di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc), đón rất đông người dân, du khách ở các trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm bái.

Bà Trịnh Thị Ánh, du khách đến từ Hà Nội, cho hay: "Khu di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu không chỉ là chốn linh thiêng với các quần thể kiến trúc có giá trị về lịch sử, văn hóa mà còn là nơi có phong cảnh đẹp, xanh mát. Chính vì vậy, năm nào vào dịp nghỉ lễ tôi cũng đưa con cái đến đây dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ tấm lòng thành kính đến công lao to lớn của Vua Bà (nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh) và các anh hùng nghĩa sĩ năm xưa chống giặc Ngô xâm lược, đồng thời cầu mong cho gia đình được bình an, khỏe mạnh. Đến đây, tôi khá ấn tượng với công tác đón tiếp thân thiện, hiếu khách của Ban quản lý cũng như công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ, không khí trong lành".

Du khách tham quan Khu di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc)

Ông Trương Hoài Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản văn hóa Thanh Hóa, phụ trách quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc) cho biết: "Tại Khu di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu, lượng du khách tìm đến đây để chiêm bái, vãn cảnh vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 khá đông. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, ngoài việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị hiện có, chúng tôi đã và đang chú trọng xây dựng thêm các tour, tuyến du lịch kết nối với các điểm đến khác trên địa bàn huyện Hậu Lộc và nội tỉnh, đặc biệt là các tour, tuyến du lịch tâm linh và danh lam thắng cảnh, như: Oanh liệt khúc tráng ca (Đền Bà Triệu - Đình làng Phú Điền - Lăng ba viên tướng họ Lý và lăng Vua Bà - Miếu Bàn Thề; Hậu Lộc - Linh thiêng miền di sản 1 (Đền Bà Triệu - Đình làng Phú Điền - Lăng ba viên tướng họ Lý và lăng Vua Bà - Cụm di tích thắng cảnh Phong Mục); Hậu Lộc - Linh thiêng miền di sản 2 (Đền Bà Triệu - Cụm di tích thắng cảnh Phong Mục - Chùa Vích - Di tích Diêm Phố - Nghinh môn triều Lý và đền thờ Hoàng Thái hậu triều Lý)... Ngoài ra, chúng tôi cũng đang hướng tới mục tiêu lồng ghép thêm các hoạt động trải nghiệm nhằm gia tăng giá trị điểm đến của khu di tích.

Có thể thấy rằng, xã hội càng hiện đại thì xu hướng du lịch tâm linh ngày càng phát triển mạnh mẽ. bởi du lịch tâm linh vừa mở ra cơ hội để mỗi người vừa được trải nghiệm văn hóa, lại vừa được chiêm nghiệm những giá trị tâm linh sâu sắc. Và quan trọng nhất, đây vẫn là hành trình hướng về cội nguồn, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Đạt