Động lực từ những lá thư

Với mỗi cán bộ, chiến sĩ công an được cống hiến, làm việc phụng sự đất nước và Nhân dân chính là niềm vui, hạnh phúc. Song, cũng càng trân quý hơn khi sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành, những cán bộ, chiến sĩ lại được nhận thêm những lá thư cảm ơn đầy xúc động và ấm lòng...

Lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân và Huyện đoàn khen thưởng hành động dũng cảm cứu người của trung sĩ Lê Anh Biên, cán bộ Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.

Ngày 27/4/2024, Công an xã Thành Sơn (Quan Hóa) nhận được thư cảm ơn của gia đình ông Nguyễn Đức Năng ở huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) vì đã giúp đỡ, báo tin cho gia đình ông tìm được con trai là Nguyễn Đức Nam bỏ nhà đi nhiều tháng.

Trước đó, khoảng 19h ngày 26/4/2024 qua công tác nắm địa bàn, trung úy Nguyễn Văn Quân, cán bộ Công an xã Thành Sơn phát hiện một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi không giao tiếp được như người bình thường, đi xe máy biển số 29H-1909. Công an xã đã đưa công dân về trụ sở để ăn uống, nghỉ ngơi. Qua tiếp xúc, trao đổi, công an xã nhận định có thể đây là trường hợp có vấn đề về thần kinh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tìm kiếm thông tin trên không gian mạng, công an xã đã tìm được tài khoản facebook có tên “Nguyễn Nguyệt” đăng bài viết tìm người thân là em trai bị động kinh từ nhỏ hiện bỏ đi khỏi nhà và chưa liên hệ được, kèm theo các thông tin biển số xe, đặc điểm nhận dạng. Qua đối chiếu thông tin, đặc điểm, Công an xã Thành Sơn đã liên lạc với gia đình đến trụ sở công an xã để nhận người thân và tiến hành các thủ tục bàn giao.

Hay như cảm kích trước hành động dũng cảm cứu em nhỏ bị đuối nước của trung sĩ Lê Anh Biên, cán bộ Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Thọ Xuân, gia đình cháu Trịnh Hòa Bình (cháu nhỏ bị đuối nước) sinh năm 2015 ở thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) đã gửi thư cảm ơn đến Công an huyện Thọ Xuân. Trong thư có đoạn: "Con trai tôi là Trịnh Hòa Bình không may bị ngã xuống sông, trong lúc nguy kịch may mắn đã được một thanh niên công an cứu giúp. Qua thư này tôi muốn gửi lời cảm kích, sự biết ơn sâu sắc tới Công an huyện và nhất là trung sĩ Lê Anh Biên".

Hành động dũng cảm cứu người của trung sĩ Lê Anh Biên đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đồng thời, nhân lên những tấm gương dũng cảm cứu người, lan tỏa những hình ảnh đẹp, việc làm thiết thực, ý nghĩa trong cộng đồng xã hội. Với hành động dũng cảm cứu người của mình, ngày 20/5/2024 trung sĩ Biên đã được lãnh đạo Công an huyện và Ban Thường vụ Huyện đoàn Thọ Xuân biểu dương, khen thưởng.

Đây chỉ là 2 trong rất nhiều hành động ý nghĩa, nhận được thư cảm ơn của người dân. Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã nhận được hàng trăm lá thư cảm ơn từ người dân, từ các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị biểu dương tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân của những cán bộ, chiến sĩ công an. Có những lá thư dài 2 - 3 trang được đánh máy cẩn thận, cũng có những lá thư được trực tiếp người dân viết tay, nắn nót từng chữ, từng dòng. Những lá thư gửi đến cũng hiếm thấy lá thư nào có nội dung trùng lắp. Có lá thư thì có nội dung người dân bày tỏ sự cảm kích về công an đấu tranh bắt giữ tội phạm trả lại tài sản cho người dân. Có thư thì cảm ơn chiến sĩ công an cứu người khỏi hiểm nguy. Có thư thì ca ngợi việc triệt xóa tệ nạn xã hội. Cũng có thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ hiến máu cứu người... Tựu chung, những lá thư chứa đựng những câu chuyện cảm động, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và gửi gắm niềm tin của người dân đến lực lượng công an đã và đang ngày đêm cống hiến vì sự bình yên của Nhân dân.

Đây là phần thưởng quý giá, nguồn động viên to lớn, làm ấm lòng và tiếp thêm sức mạnh cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa, để từ đó góp phần lan tỏa, nhân lên những hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa.

Bài và ảnh: Lê Phượng