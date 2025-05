“Đơn vị Quyết thắng” làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể

Với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, quần chúng theo sau”, các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) đã nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên định, vững vàng; “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”. Đồng thời, lựa chọn phần việc phù hợp với nhiệm vụ, vị trí công tác để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác.

Nội dung thực hành “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới tại Trung đoàn 762.

Phong trào thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đơn vị đã chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông được triển khai sôi nổi, có chiều sâu vững chắc, đã góp phần nâng cao bản lĩnh, khơi dậy tính sáng tạo, tự giác trong mỗi cán bộ, chiến sĩ; chất lượng huấn luyện hằng năm đều được nâng lên, quân số tham gia huấn luyện luôn đạt 98% trở lên; kết quả huấn luyện 100% đơn vị đạt khá, giỏi. Đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân địa phương, phối hợp với các cấp, ngành bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ của lực lượng vũ trang tỉnh, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập vòng tổng hợp có thực binh, bắn đạn thật cho Tiểu đoàn 40 hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và tài sản được giao. Phong trào thi đua xung kích trong hội thi, hội thao, sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ trong tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện được phát động rộng khắp, có nhiều sáng kiến, cải tiến của cán bộ, chiến sĩ được áp dụng vào thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực...

Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Chính ủy Trung đoàn 762 cho biết: “Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, Đảng ủy Trung đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Đồng thời, xây dựng các tiêu chí chuẩn mực về giá trị đạo đức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, chiến sĩ để làm căn cứ phấn đấu thực hiện việc học tập và làm theo Bác”.

Trong 5 năm qua, trung đoàn luôn tích cực tham gia phong trào chung sức XDNTM; tham gia phong trào xóa đói, giảm nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau; quyên góp xây dựng quỹ phòng, chống thiên tai, quỹ đền ơn, đáp nghĩa, quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào bị thiệt hại do bão, lụt, thiên tai... Trong dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương, trung đoàn luôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân và nơi đơn vị đến thực hiện nhiệm vụ làm công tác dân vận.

Nhiều cá nhân đã trở thành tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật như Thiếu tá Nguyễn Quang Hợp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, luôn gương mẫu trong lời nói, việc làm, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Phát huy tinh thần trách nhiệm, hằng năm, anh làm tốt công tác tham mưu cho chỉ huy các cấp biện pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng ủy, mệnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của cấp trên. Học tập và làm theo Bác, Thiếu tá Nguyễn Quang Hợp luôn nêu cao tinh thần tự học, thường xuyên tham gia nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện tại đơn vị. Trong đó phải kể đến các sáng kiến “Khóa vòng cò súng bộ binh” và “Thước kiểm tra góc nằm bắn các bài bắn của súng bộ binh”. Các sáng kiến của anh đã được ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả trong công tác huấn luyện của Trung đoàn 762.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành sức mạnh tổng hợp để Trung đoàn 762 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2019 và 2022, trung đoàn được quân khu tặng danh hiệu: Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; các năm 2019, 2020, 2021 được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen và Cờ thi đua; năm 2022 và 2023 được quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan