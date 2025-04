“Đòn bẩy” từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghi Sơn (NHCSXH Nghi Sơn) đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo đúng phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Gia đình anh Nguyễn Trọng Thìn ở thôn 6, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn được vay vốn tín dụng chính sách phát triển kinh tế hiệu quả.

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Nghi Sơn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Với gia đình anh Nguyễn Trọng Thìn ở thôn 6, xã Tân Trường thì nguồn vốn tín dụng chính sách là “đòn bẩy” giúp gia đình anh vươn lên thoát nghèo bền vững. “Từ 100 triệu đồng chương trình vốn vay giải quyết việc làm, tôi đã đầu tư nuôi bò sinh sản. Lúc cao điểm, đàn bò của gia đình phát triển lên tới gần 30 con. Mỗi năm gia đình tôi thu hơn một trăm triệu đồng từ bán bò. Nhờ vốn tín dụng của NHCSXH Nghi Sơn tiếp sức, gia đình tôi đã phát triển kinh tế hiệu quả, có điều kiện nuôi con cái học hành” - anh Thìn phấn khởi cho biết.

Để đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, ngay từ đầu năm, NHCSXH Nghi Sơn đã tích cực tham mưu cho UBND thị xã bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương và tiếp nhận nguồn vốn Trung ương giao để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, thực hiện điều chỉnh nguồn vốn nhanh chóng, kịp thời, phù hợp giữa các địa bàn, giữa các chương trình theo quy định tạo điều kiện cho nguồn vốn được giải ngân nhanh, giúp hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và dần ổn định cuộc sống, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục học tập.

Không chỉ giải ngân kịp thời, NHCSXH Nghi Sơn còn phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Việc quản lý nguồn vốn chặt chẽ từ cấp tổ dân phố, thôn, xóm thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn đã giúp bảo đảm vốn vay đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, hạn chế tình trạng nợ xấu. Hiện NHCSXH Nghi Sơn đang thực hiện 16 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đến đầu tháng 4/2025 đạt hơn 850 tỷ đồng, với 13.836 hộ còn vay vốn, dư nợ bình quân đạt gần 61 triệu đồng/hộ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm với 9 chương trình tín dụng đạt hơn 670 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 79,1% tổng dư nợ; tín dụng chính sách giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống với 7 chương trình tín dụng đạt gần 615 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,9% tổng dư nợ.

Qua khảo sát, chất lượng tín dụng luôn được bảo đảm; nợ quá hạn, nợ khoanh 290,9 triệu đồng, chiếm 0,073% so với tổng dư nợ. Tín dụng chính sách đã kịp thời đáp ứng nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã có vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi đại gia súc góp phần duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. Tín dụng chính sách đã khẳng định là một trong những “trụ cột” trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nguồn lực cho thị xã Nghi Sơn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và XDNTM được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Thời gian tới, NHCSXH Nghi Sơn tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững. Đồng thời, tiếp tục tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn dành nguồn vốn ủy thác hoặc mở tài khoản, gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH để chung tay tạo lập nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đặc biệt, ngân hàng cũng tích cực rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách để triển khai cho vay đến đúng khách hàng nhằm tránh lãng phí nguồn vốn, kịp thời phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng cũng chú trọng triển khai dịch vụ VBSP Mobile Banking, VBSP Quản lý tín dụng chính sách đến các thành viên Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH thị xã, cán bộ hội nhận ủy thác, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn để nâng cao quản lý chất lượng tín dụng chính sách.

Bài và ảnh: Khánh Phương