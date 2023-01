Người công giáo Quảng Xương với các phong trào thi đua yêu nước

Trong những năm qua, đồng bào công giáo trên địa bàn huyện Quảng Xương là một bộ phận quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Đây là một trong những “lá cờ đầu” trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện.

Người dân giáo xứ Thanh Bình với nghề chiếu cói.

Trên địa bàn huyện Quảng Xương hiện có trên 10.000 tín đồ sinh hoạt tôn giáo, trong đó đồng bào công giáo có hơn 1.000 hộ với gần 5.000 nhân danh, sinh hoạt ở 4 nhà thờ giáo xứ và 5 nhà thờ giáo họ. Nêu cao truyền thống “Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, những năm qua, đồng bào công giáo trong huyện đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động.

Về xã Quảng Phúc, vùng công giáo toàn tòng với trên 1.500 người dân theo đạo Thiên Chúa, chúng tôi được chứng kiến những đổi thay vượt bậc ở vùng quê nơi đây. Với những con số ấn tượng của xã như: Tổng thu nhập kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn xã năm 2022 đạt gần 560 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao hơn 15% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện trên toàn xã có 220 máy dệt chiếu, 71 gia đình có xe ô tô riêng. Các sản phẩm OCOP như chiếu cói Quảng Phúc được UBND tỉnh xếp hạng 3 sao cấp tỉnh, 2/6 thôn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Nhiều công trình an sinh xã hội trong xây dựng NTM như: tuyến đường giao thông qua trạm y tế xã, Cống Soài, Cống Cửa Đãi, 5km đường giao thông đồng cói, bê tông hóa đường giao thông tại thôn Ngọc Bình, xây dựng trường tiểu học 2 tầng với 12 phòng học, tu sửa, nâng cấp công trình Trường Mầm non Quảng Vọng... Toàn xã chỉ còn 41 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,6%. Để có được những kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chung tay vào cuộc của bà con giáo dân.

Ông Hoàng Xuân Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc cho biết: Với phương châm “Kính Chúa yêu nước”, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước, thời gian qua, người dân trong xã luôn đoàn kết, tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Thực hiện cuộc vận động, Nhân dân trong xã đã tập trung phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng; xây dựng lối sống văn minh, đời sống văn hóa; đồng thời chăm lo sự nghiệp y tế, giáo dục, phát triển các quỹ khuyến học, khuyến tài...

Không chỉ có bà con giáo dân ở xã Quảng Phúc mà bà con giáo dân ở 5 xứ trên địa bàn huyện cũng đã và đang ra sức thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và quê hương. Các xứ đạo đã phát động các cuộc vận động, phong trào thiết thực, như: “Kính Chúa, yêu nước”, “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Với sự hỗ trợ của các cấp, chính quyền địa phương, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Tiêu biểu như gia đình ông Trần Văn Thịnh, thôn Đồng Tâm, xã Quảng Trường với mô hình trang trại tổng hợp, với diện tích 1,8 ha, cho thu nhập hàng năm đạt gần 500 triệu đồng; mô hình nuôi thỏ của hộ gia đình ông Vũ Xuân Soạn, thôn Hợp Gia, xã Quảng Hợp với lợi nhuận hàng năm đạt khoảng 250 triệu đồng; mô hình trang trại trồng trọt chăn nuôi tổng hợp của hộ gia đình anh Trần Văn An, thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; mô hình vươn lên thoát nghèo từ việc nuôi thỏ, chim bồ câu và sản xuất đậu phụ của ông Vũ Văn San, thôn Kim Lâm Đồng, xã Quảng Văn với nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; mô hình gia công sản phẩm tăm tre của hộ gia đình anh Nguyễn Xuân Giáp (Phó Chánh trương giáo xứ Đa Minh, xã Quảng Long) đã tạo việc làm cho trên 10 lao động là phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật có thời gian nhàn rỗi với mức thu nhập từ 2 đến 4 triệu đồng/tháng và doanh thu đạt trên 300 triệu đồng/năm... Từ những mô hình trên, đã lan tỏa và góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con giáo dân, số hộ khá, hộ giàu năm sau cao hơn năm trước.

Trong phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với phong trào xanh - sạch - đẹp, giáo dân đã tự nguyện đóng góp hàng ngàn ngày công, hiến hàng chục ngàn m2 đất, tháo dỡ tường rào để mở rộng đường giao thông, cải tạo chỉnh trang nhà ở, khuôn viên, đường làng, ngõ xóm... hàng trăm km đường giao thông nông thôn trong huyện được tu sửa và làm mới, các tuyến đường được mở rộng từ 3 mét lên 6 mét. Nhiều thôn xóm công giáo đã xây dựng cổng làng to, đẹp; các thôn đều xây dựng mới được nhà văn hóa thôn. Bộ mặt nông thôn xứ đạo khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện... Bên cạnh đó, đồng bào công giáo cùng với các tầng lớp Nhân dân đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Quảng Xương khẳng định: Những năm gần đây, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào công giáo không ngừng được cải thiện. Các xứ đạo, họ đạo ngày càng khang trang, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Để phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo ngày càng có hiệu quả, trong thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy sẽ tăng cường phối hợp với MTTQ các cấp và cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. Đồng bào công giáo cần chủ động tham gia công tác giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong đồng bào công giáo, động viên bà con giáo dân tích cực gắn kết trách nhiệm giữa đạo và đời, luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bài và ảnh: Minh Khanh