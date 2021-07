Mường Lát sơ tán gần 1.400 người do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Sáng 24-7, thông tin từ văn phòng UBND huyện Mường Lát cho biết, trong 2 ngày qua do dảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn đã làm thiệt hại một số tài sản trên địa bàn huyện, đồng thời sơ tán 315 hộ (1.392 nhân khẩu) do đang ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Mưa lớn đã cuốn trôi cầu tạm từ bản Pùng đi 3 bản bản Hạm, Suốt Tút, Con Dao, xã Quang Chiểu.

Các xã phải sơ tán dân, gồm: Xã Mường Lý 69 hộ (411 người); Trung Lý 202 hộ (808 người); Pù Nhi 12 hộ (40 người); Mường Chanh 3 hộ (13 người) và xã Tam Chung là 29 (120 người).

Mưa lớn không gây thiệt hại về nhà ở, tuy nhiên do nước suối dâng cao làm thiệt hại 0,2ha lúa nước, cuốn trôi 520m2 ao cá của 3 hộ trên địa bàn xã Mường Chanh.

Sáng 24-7, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Nguyễn Văn Bình đã đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lớn tại xã Quảng Chiểu.

Do mưa lớn kéo dài nên mức nước suối Sim dâng cao làm cuốn trôi cầu tạm (để thi công cầu cứng) từ bản Pùng đi 3 bản gồm: bản Hạm, Suốt Tút, Con Dao. Chiếc cầu tạm bị cuốn trôi đã gây khó khăn cho việc đi lại của gần 177 hộ (750 nhân khẩu) ở các bản nêu trên. UBND huyện đã chỉ đạo xã Quang Chiểu phân công cán bộ và lực lượng xung kích xã trực tại địa điểm trên không cho người dân qua lại đảm bảo an toàn tính mạng. Sáng 24-7, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Nguyễn Văn Bình đã đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lớn tại xã Quảng Chiểu.

Cùng với đó, Quốc lộ 15C tại Km85 +700 trên địa bàn bản Lốc Há, xã Nhi Sơn bị sạt lở ta luy dương tràn xuống mặt đường ước tính khoảng 200m3 đất, đá. Tại xã Pù Nhi cũng có 2 chiếc xe máy bị cuốn trôi, hư hỏng 1 đập tràn vào bản Cơm.

Ngọc Huấn