Huyện Thọ Xuân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Ngày 8-2-2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 464 công nhận kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các sở, cơ quan ngang sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo Quyết định này, năm 2022 UBND huyện Thọ Xuân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Huyện ủy, HĐND, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, do vậy kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả toàn diện.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 17,5%, vượt mục tiêu đề ra, đứng thứ 2 trong vùng và đứng thứ 6 trong tỉnh; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,0%; công nghiệp - xây dựng tăng 19,5%; thương mại - dịch vụ tăng 17,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,3 triệu đồng. Công tác GPMB hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, đã hoàn thành GPMB được 102,28 ha/94,23 ha, bằng 109,18% KH, xếp thứ 2 toàn tỉnh; giải ngân vốn đầu tư công đạt cao, xếp thứ 2 toàn tỉnh; thu ngân sách Nhà nước (trừ tiền cấp quyền sử dụng đất) đạt 218,9 tỷ đồng, đạt 148,8% dự toán huyện giao, đạt 170,6% dự toán tỉnh giao, vượt 48,8% dự toán; có 10 sản phẩm OCOP được công nhận xếp hạng cấp tỉnh, đạt 200% KH, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện được tỉnh công nhận là 21 sản phẩm (trong đó, có 1 sản phẩm 4 sao và 20 sản phẩm 3 sao).

Phối hợp tổ chức thành công Lễ khởi công Dự án Khu resort Sao Mai, tạo điểm nhấn thu hút các dự án phát triển du lịch, thương mại và đô thị nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn. Hoàn thiện thủ tục khởi công mới 39 dự án, trong đó chuẩn bị khởi công dự án hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Lai, tạo động lực thu hút doanh nghiệp, các nhà đầu tư, người lao động trên địa bàn huyện. Khởi công một số dự án lớn, quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Khởi công tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Trung tâm hành chính mới; Dự án cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh 506B đoạn từ xã Thọ Lập đi xã Xuân Tín. Chuẩn bị các điều kiện khởi công đường Quốc lộ 47, 47C, đường 506B, đường nối từ thị trấn Thọ Xuân với Quốc lộ 217, Quốc lộ 45, Quốc lộ 47. Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết 06-NQ/HU và HĐND huyện ban hành Đề án về “Phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững trong nhóm đầu của tỉnh, huyện đạt 74 giải, xếp thứ 3 toàn tỉnh tại kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS; hoàn thành xây dựng 3 trường chuẩn quốc gia, đạt 100% KH. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, không có vụ việc phức tạp, nổi cộm xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Năm 2023, huyện Thọ Xuân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 299 của HĐND tỉnh. Đặc biệt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục đổi mới theo hướng linh hoạt, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh, tạo chuyển biến thật sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thích ứng an toàn, linh hoạt với các loại dịch bệnh. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước từ huyện đến xã và vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị và địa phương được giao phụ trách. Động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, nâng cao hiệu quả làm việc; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ. Củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Kế hoạch 5 năm (2020-2025) mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đã đề ra. Phấn đấu đến năm 2025, Thọ Xuân là một trong 3 huyện dẫn đầu của tỉnh, đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Đỗ Duy Nhã

(Trung tâm VH,TT,TT và DL huyện Thọ Xuân)