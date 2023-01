Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông tặng quà tết và trao kinh phí hỗ trợ cho 51 trẻ mồ côi

Nhân dịp đón xuân Quý Mão, vừa qua, Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã phối hợp với Hội LHPN 7 huyện miền núi tổ chức trao quà tết và kinh phí tài trợ cho 51 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do công ty nhận đỡ đầu.

Đại diện Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, Hội LHPN huyện Quan Hóa và địa phương trao kinh phí đỡ đầu cho các con.

Tại các huyện, Công ty CP công nông nghiệp Tiến Nông đã trao quà Tết và kinh phí đỡ đầu quý 1 năm 2023 là 500 ngàn đồng/tháng/trẻ. Tổng trao kinh phí nhận đỡ đầu trẻ mồ côi quý 1 là 76,5 triệu đồng.

Trẻ mồ côi huyện Thường Xuân nhận kinh phí đỡ đầu của công ty.

Đại diện Công ty và Hội LHPN huyện Như Thanh trao quà và kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi huyện Như Thanh.

Đây là việc làm kịp thời, thiết thực, ý nghĩa của công ty đã đồng hành cùng Hội LHPN các cấp trong tỉnh thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19 và nhiều nguyên nhân khác, giúp các trẻ có động lực phấn đấu trong học tập và trong cuộc sống, đón Tết ấm bên người thân, góp phần thực hiện an sinh xã hội.

Lê Hà