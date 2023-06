Căng mình bảo đảm an toàn lưới truyền tải đưa điện ra miền Bắc

Trong những ngày này những người lính truyền tải từ Hà Tĩnh đến Thanh Hóa đang từng này, từng giờ căng mình dưới cái nắng trên 40 độ C để đảm bảo an toàn đường dây 500 kV Bắc – Nam truyền tải sản lượng điện cao từ miền Trung và miền Nam ra miền Bắc nhằm bổ sung lượng điện thiếu hụt tại khu vực này.

Dùng UAV bay kiểm tra đường dây trong cao điểm mùa nắng nóng.

Đường dây mang tải cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố

Theo báo cáo của Truyền tải điện Hà Tĩnh (Công ty Truyền tải điện 1), ngay sau đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2023 xuất hiện, tải trên các đường dây 500 kV khu vực Hà Tĩnh bắt đầu tăng cao, đặc biệt là đường dây 571 Hà Tĩnh – 571 Vũng Áng tăng lên trên 80% định mức.

Nếu như trước đây, công suất truyền tải cao trên tuyến đường dây 500 kV Bắc Nam chỉ từ 2.000 - 2.200 MW thì thời gian gần đây đã thường xuyên tải cao ở mức 2.500 - 2.600 MW, thậm chí có thời điểm tải cao lên tới 2.800 MW, mức tới hạn của hệ thống.

Cùng với đó, chế độ điện áp 500kV tại các nút của trạm biến áp (TBA) thường xuyên vượt ngưỡng, có thời điểm các ngăn lộ đường dây 220 kVVinh – Hà Tĩnh 1,2 luôn trong tình trạng vận hành thường xuyên đầy và quá tải.

Do luôn vận hành ở chế độ đầy tải và trong điều kiện thời tiết nắng nóng, một số khoảng cột tại các đường dây này có pha đất thấp phải cử người canh gác 24/24h. Sơ đồ kết lưới 500 kV khu vực Hà Tĩnh tương đối yếu nên lúc vận hành đầy tải, quá tải đã phát sinh nhiều khiếm khuyết.

Để đảm bảo truyền tải điện luôn được an toàn, ổn định ra miền Bắc, những người “lính truyền tải” đang ngày đêm ứng trực tại TBA, những cột điện cao thế để xử lý những khiếm khuyết khi mà nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 40 độ C.

Có mặt tại vị trí 66 đường dây 220 kV Vinh - Hà Tĩnh 1, chúng tôi được chứng kiến những công nhân truyền tải điện làm việc không ngừng nghỉ giữa thời tiết nắng nóng như đổ lửa miền Trung.

Anh Trần Đình Thành, đội truyền tải điện Hồng Lĩnh, Truyền tải điện Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, mức tải trên tuyến đường dây luôn đạt gần 90% mức tới hạn, do vậy, đội phải thường xuyên kiểm tra, xác định các sự cố có thể xảy ra, với 100% quân số trải đều trên tuyến.

“Thời tiết năm nay rất nóng, nhiệt độ trên 40 độ C và kéo dài khiến anh em gần như không ngừng nghỉ để đi tuyến, đảm bảo không có sự cố về lưới điện. Chúng tôi phải chia thành nhiều tổ, nhóm và 100% quân số luôn trong trạng thái sẵn sàng 24/24h, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý các nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra”, công nhân Trần Đình Thành chia sẻ.

Theo báo cáo của Truyền tải điện Hà Tĩnh, hiện đơn vị đang tập trung nhân lực, phương tiện để kiểm tra, theo dõi đặc biệt các chuỗi cách điện composite trên các đường dây 220-500kV nhất là trên đường dây 500kV Vũng Áng – rẽ Hà Tĩnh – Đà Nẵng nhánh 1, nguy cơ gây mất an toàn cho đường dây 500kV do hư hỏng chuỗi cách điện là rất lớn.

Ông Phạm Quang Hòa, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) cho biết, thời gian qua do nắng nóng, nhu cầu điện ở miền Bắc tăng cao, dẫn đến lưới truyền tải khu vực phía Bắc; trong đó đường dây 500kV truyền tải từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc đã tới hạn, đặc biệt tuyến Vũng Áng - Hà Tĩnh - Nghi Sơn - Nho Quan mang tải đến 2.800 MW.

Do vậy, đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải từ Đèo Ngang đến miền Bắc an toàn là yêu cầu tiên quyết và nhiệm vụ trọng tâm của PTC1hiện nay.

“Chưa bao giờ đường dây mang tải cao như hiện nay, nhưng hiện đường dây 500kV vẫn đang được vận hành an toàn”, Phó giám đốc PTC1 nhấn mạnh

PTC1 đã tăng cường công tác quản lý, vận hành đặc biệt là lực lượng hỗ trợ, các phòng ban đơn vị, tổ đội…điều động tất cả thiết bị, vật tư, để đảm bảo đường dây vận hành an toàn, truyền tải liên tục.

Dự báo từ nay đến cuối tháng 8, tình hình cung ứng điện vẫn căng thẳng, PTC1 xác định tiếp tục tăng cường, nhân lực, ứng dụng khoa học, công nghệ, thiết bị như UAV để bay kiểm tra tất cả các tuyến đường dây, xác định các nguy cơ ảnh hưởng an toàn hành lang nhằm xử lý kịp thời.

Đồng thời, thực hiện rửa sứ hotline, một giải pháp rất hiệu quả trong điều kiện không thể cắt điện. Công nghệ nàygiúp vừa đảm bảo vận hành liên tục, cấp điện tối đa liên tục cho miền Bắc, ông Phạm Quang Hòa cho biết thêm.

Dự báo sau nắng nóng đợt tới, khi thủy điện được huy động nhiều hơn, đường dây 500kV Bắc -Nam có thể được giảm tải, PTC1 sẽ để xử lý, sửa chữa triệt để những điểm nóng trên tuyến đường dây, ông Hòa nhấn mạnh

Sẵn sàng cho mọi tình huống

Một trong những “điểm nút” khác trên lưới truyền tải khu vực miền Trung là khu vực Nghi Sơn - Thanh Hóa. Theo báo cáo của Truyền tải điện Thanh Hóa, từ đầu tháng 5/2023 đến nay nắng nóng liên tục xảy ra, tại khu vực này, nhiệt độ nhiều thời điểm thường xuyên trên 40 độ C, trên các đường dây 500 kV mạch 1,2 do đơn vị quản lý mức mang tải hơn 1.500A.

Đường dây 275, 276 đấu nối nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 thường xuyên vận hành tải cao do giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và BOT Nghi Sơn 2, đường dây 220 kV Ninh Bình- Bỉm Sơn vận hành thường xuyên mang tải cao hơn 70%, có thời điểm đạt 91% tải.

“Các đường dây 500 kV vận hành vượt quá giới hạn truyền tải khi thường xuyên mang tải hơn 1.500A trong khi các năm trước mức mang tải chỉ trên 1.000A. Do đó các điểm tiếp xúc đã bộc lộ khiếm khuyết, như cung đoạn đường dây 500 kV mạch 2 quản lý xuất hiện nhiều điểm phát nhiệt độ với chênh lệch rất cao”, báo cáo của Truyền tải điện Thanh Hóa nêu rõ.

Anh Nguyễn Sỹ Long,Trạm trưởng trạm biến áp (TBA) 220kV Nghi Sơn cho biết, thời tiết nắng nóng, phụ tải tăng nhanh, một số thiết bị đã đưa vào vận hành trên 20 năm nên khiếm khuyết thường gặp phải là phát nhiệt cao.

Trước tình trạng này, anh em trong TBA đã chủ động xử lý hơn 20 điểm phát nhiệt, từ kiểm tra bằng mắt thường đến dùng máy soi phát nhiệt để xử lý sự cố. Đồng thời, huy động nhân lực 24/24h để kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý sự cố bất có thể xảy ra.

Anh Hoàng Văn Long, Đội trưởng Đội Truyền tải điện Yên Thành (Truyền tải điện Nghệ An) chia sẻ, các đợt nắng nóng vừa qua nhiệt độ thường xuyên trên 40 độ C, có thời điểm lên tới 44- 45 độ C, dòng tải những năm trước thường 1.200A thì năm nay tăng lên 1.400A- 1.600A, đường dây thường xuyên mang tải cao.

Đội Truyền tải điện Yên Thành chịu trách nhiệm quản lý vận hành lưới truyền tải 500 kV và 220 kV với tổng chiều dài 138 km, tổng cộng 347 vị trí cột, đi qua các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Thanh Chương, Đô Lương và Thanh Sơn.

Với khối lượng công việc rất lớn trong khi lực lượng lao động rất mỏng, để kịp thời phát hiện sớm các khiếm khuyết, Đội đã bố trí lực lượng túc trực 24/24h, tăng cường kiểm tra, soi phát nhiệt, sử dụng UAV có cam nhiệt kiểm tra, theo dõi đặc biệt các đường dây tải cao, có nguy cơ sự cố.

Anh Nguyễn Văn Trường, Đội trưởng Đội Truyền tải điện HồngLĩnh,Truyền tải Điện Hà Tĩnh cũng chia sẻ, từ giữa tháng 5 trở lại đây, nắng nóng gay gắt trên 40 độ thường xuyên diễn ra, nhiều tuyến đường dây 500kV, 220 kV tải gần như tới hạn, trung bình đạt từ 80-100% định mức

Việc mang tải cao dẫn đến độ võng đường dây lớn, xác xuất các phương tiện cây cối dễ vi phạm hành lang an toàn, công nhân phải túc trực liên tục, sẵn sàng ứng phó, xử lý, hạn chế tối đa, ngăn chặn những sự cố có thể xảy ra cho lưới điện.

Trong bối cảnh nắng nóng, người lao động phải liên tục “căng mình” trên tuyến để đảm bảo “dòng chảy điện” không ngừng, ban lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và công đoàn các truyền tải điện đã kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với người lao động.

Ngay trong ngày 16-17/6, đoàn công tác của EVNNPT do Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nguyễn Tuấn Tùng và Chủ tịch Công đoàn Trịnh Tuấn Sơn dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, công nhân lao động tại các Truyền tải điện: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ông Trịnh Tuấn Sơn chia sẻ, trong năm 2023 cũng như Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Công đoàn Tổng công ty tập trung hướng đến các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động và giảm căng thẳng cho người lao động, nhất là đối với những cán bộ, công nhân quản lý, vận hành đường dây, trạm biến áp có đặc thù công việc căng thẳng.

Công đoàn Tổng công ty đã yêu cầu công đoàn các cấp cơ sở tăng cường bám sát hiện trường, động viên kịp thời, hỗ trợ để có thể nâng cao chất lượng đời sống, điều kiện làm việc cho người lao động một cách hợp lý.

“Chủ trương chung của EVNNPT, cố gắng quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, công đoàn dành các nguồn kinh phí tốt nhất có thể cho người lao động, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho công nhân trong điều kiện nắng nóng gay gắt, công việc áp lực cao”, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT nhấn mạnh.

Rõ ràng, khi tải tăng cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ mất an toàn lưới điện sẽ là rất lớn. Vì vậy, việc nhanh chóng đầu tư xây dựng, hoàn thiện đoạn tuyến đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Vũng Áng trở ra Bắc là vô cùng cần thiết, vừa tăng năng lực truyền tải điện cho miền Bắc, vừa góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tuyền tải điện quốc gia.

Theo Báo Chính phủ