Tháo gỡ vướng mắc trong phát triển du lịch

Cũng như các khu, điểm du lịch, dịch vụ khác, du lịch Hải Tiến phải “gánh chịu” nhiều thiệt hại trong thời gian qua. Hiện nay, khi các khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú tiến hành cải tạo, đầu tư nâng cấp để bước vào mùa du lịch mới thì lại đang có nguy cơ không hoạt động được do chưa bảo đảm quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Cùng với đó là những vấn đề về an ninh trật tự và các bất cập về quy chế quản lý mà DN đề xuất UBND tỉnh vào cuộc tháo gỡ.

Theo văn bản yêu cầu của Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh trong đợt kiểm tra, rà soát mới đây thì các DN sẽ phải đầu tư bổ sung một số hạng mục hạ tầng PCCC. Hiện nay đã chuẩn bị khai trương mùa du lịch nên các DN không còn kịp thời gian khắc phục. Do đó, các DN du lịch ở Hải Tiến nói riêng và DN du lịch trên địa bàn tỉnh nói chung kiến nghị giãn thời gian thực hiện quy định này.

Bên cạnh đó, hiện UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý, đầu tư, kinh doanh, khai thác các khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhưng ở mỗi địa phương lại ban hành thêm những quy định riêng, dẫn đến những bất cập về giá dịch vụ du lịch trên địa bản tỉnh Thanh Hóa chưa có sự đồng nhất, mỗi thị trường một giá gây ảnh hưởng, cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị. Tình trạng xe điện, xe dù không được quản lý vào khách sạn chèo kéo khách, thu giá cao... làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch của tỉnh. Môi trường sinh thái tại các khu du lịch biển chưa được quy hoạch tổng thể, còn manh mún và tình trạng mất mỹ quan môi trường còn xảy ra.

Do đó, các DN đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan quy định cụ thể mức khung giá dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh để các DN có cơ sở thực hiện giá chung. Giải quyết dứt điểm nạn xe điện chèo kéo khách, mất an ninh, trật tự tại các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh nói chung và ở Hải Tiến nói riêng, bảo đảm vấn đề an ninh trật tự, tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng cả về môi trường và giá dịch vụ.

Lê Xuân Thảo

Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Du lịch Hải Tiến