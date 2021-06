Công ty In Hồng Đăng: Địa chỉ tin cậy của khách hàng

Túi giấy không chỉ được xem là lựa chọn thông minh giúp bảo vệ môi trường thay cho túi nilon, mà còn được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng để quảng bá thương hiệu một cách trực diện nhất. Những chiếc túi giấy in hình ấn tượng tạo nên sự hiếu kỳ cho khách hàng, đồng thời phá bỏ mọi sự cứng nhắc của những chiếc túi nilon rườm rà. Vậy bạn đã biết đâu là địa chỉ in túi giấy chuyên nghiệp và uy tín hiện nay?

In Hồng Đăng chính là công ty in ấn chuyên nghiệp mà bạn không nên bỏ qua. Bởi đơn vị đã và đang trở thành đối tác tin cậy của rất nhiều doanh nghiệp trên khắp cả nước. Vậy tại sao bạn nên đặt in túi giấy tại in Hồng Đăng? 5 lý do để bạn không thể bỏ qua:

1. Đơn vị có bề dày kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực in túi giấy

Có thể nói tiêu chí đầu tiên để bạn có thể nhận định đâu là địa chỉ in túi giấy hay bất cứ một sản phẩm hay dịch vụ nào khác chuyên nghiệp đó chính là kinh nghiệm của đơn vị trên thương trường. Bởi không phải là điều ngẫu nhiên mà trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường như hiện nay mà các đơn vị không có năng lực cạnh tranh lại vẫn có thể đứng vững đến giờ phút này.

In Hồng Đăng chính là địa chỉ như thế khi đã có hơn 10 năm phát triển và khẳng định thương hiệu trên thị trường. Trong suốt chặng đường hoạt động, đơn vị đã sở hữu cho riêng mình những kinh nghiệm quý báu, từ đó đưa ra phương án thiết kế túi giấy độc đáo nhất. Bằng chính những nỗ lực không ngừng, In Hồng Đăng luôn phấn đấu vươn lên trước mọi khó khăn, thách thức của thị trường, từ sự cạnh tranh cho tới nguyên vật liệu tăng giá... In Hồng Đăng luôn cam kết ổn định giá và chất lượng.

2. Sở hữu xưởng sản xuất quy mô rộng lớn

Bên cạnh đó, đến với In Hồng Đăng bạn còn có cơ hội tham quan xưởng sản xuất có quy mô khép kín rộng lớn, thân thiện với môi trường. Bạn hoàn toàn có thể được hoàn thành đơn hàng một cách nhanh chóng đúng với nhu cầu mong muốn của bạn. Đồng thời, mọi yêu cầu của khách hàng như thời gian hoàn thành, đến những đơn hàng yêu cầu khắt khe về mẫu mã, hình thức sẽ không là trở ngại với In Hồng Đăng. Đây cũng chính là tiêu chí được khách hàng đánh giá rất cao.

3. Cơ sở sản xuất đầu tư công nghệ cao giúp đáp ứng tối ưu thị hiếu khách hàng

Có thể thấy, sai lầm rất phổ biến của khách hàng khi chọn đơn vị in ấn chính là không để tâm đến công nghệ in của xưởng sản xuất. Bạn có biết đây lại chính là mấu chốt của vấn đề - nó sẽ giúp bạn có thể sở hữu những mẫu thiết kế túi giấy có màu sắc chân thực, đẳng cấp và sắc nét. Và đến với In Hồng Đăng, mọi lo lắng của quý khách đều sẽ được giải đáp tận tình.

Không chỉ đơn thuần là xưởng sản xuất có quy mô rộng lớn mà tại xưởng In Hồng Đăng còn được đầu tư mới liên tục những máy móc công nghệ hiện đại nhằm phục vụ công tác sản xuất một cách tối ưu nhất. Đơn vị ứng dụng công nghệ in cao cấp và hiện đại giúp đáp ứng tối đa đối với những yêu cầu sản xuất có độ khó cao của khách hàng.

4. Đội ngũ nhân lực nòng cốt có trình độ chuyên môn cao

Và thật tuyệt vời khi In Hồng Đăng còn sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên, các chuyên viên thiết kế có trình độ chuyên môn cao và luôn học hỏi cập nhật xu hướng mới. Chính vậy, quý khách sẽ chẳng còn phải lo lắng về sự khác biệt trong thương hiệu cũng như điểm nhấn tinh tế của mỗi sản phẩm túi giấy. Thay vào đó, In Hồng Đăng sẽ thay bạn kiến thiết nên một sản phẩm rất độc đáo mang đậm cá tính thương hiệu của doanh nghiệp và không bao giờ lỗi mốt.

Đó còn là đội ngũ công nhân giàu kinh nghiệm của In Hồng Đăng. Họ luôn tận tâm trên từng công đoạn sản xuất để mang tới sản phẩm chất lượng cao đến với khách hàng.

5. Quy trình và tác phong làm việc chuyên nghiệp

Và điểm cộng cuối cùng tại In Hồng Đăng làm chiều lòng cả những vị khách kỹ tính nhất đó chính là đơn vị sở hữu tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. Điều này không chỉ giúp quý khách tiết kiệm được thời gian một cách tối ưu mà còn được đảm bảo mọi quyền lợi. Từ khâu thiết kế cho tới gia công hay báo giá sản phẩm... In Hồng Đăng đều đưa ra những phương án tối ưu nhất để khách hàng lựa chọn.

Mỗi công đoạn đều được diễn ra minh bạch và nhanh chóng giúp đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của khách hàng. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, cách tốt nhất để trải nghiệm điều này chính là bạn nên trực tiếp sử dụng dịch vụ in túi giấy của In Hồng Đăng.

