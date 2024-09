Đoàn thiện nguyện Trường Đại học Y Hà Nội tặng quà gia đình bị ảnh hưởng do bão số 3 ở xã Thành Trực

Ngày 29/9, Đoàn thiện nguyện Trường Đại học Y Hà Nội do GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 ở xã Thành Trực (Thạch Thành).

Do ảnh hưởng bởi mưa lớn, kéo dài nhiều ngày sau cơn bão số 3 và hoàn lưu bão số 4, khiến hàng trăn hộ dân xã Thành Trực bị ngập lụt. Trong đó, có 61 hộ bị ngập sâu từ 1,2m - 1,5 m, cô lập với bên ngoài. Bên cạnh đó, hàng trăm hecta mía, lúa và hoa màu của người dân cũng bị ảnh hưởng. Dành sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, đoàn đã hỗ trợ, tặng quà động viên 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do bão lụt ở xã Thành Trực, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng. Đồng thời thăm hỏi, chia sẻ và động viên các gia đình vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả bão lũ gây ra để ổn định cuộc sống.

Những phần quà trao tận tay người dân trong lúc khó khăn có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ vơi đi phần nào khó khăn.

Tiếp đó, đoàn trao tặng Trạm Y tế xã Thành Trực một số trang thiết bị y tế (máy xông khí dung, bóp bóng ambu người lớn, máy hút dịch, máy đo đường huyết Arkray Glucocard S, huyết áp điện tử, huyết áp cơ, bóng bơm ambu trẻ em, dụng cụ nội soi tai mữi họng) và máy tính, máy in, để nâng cao chất lượng khám sức khoẻ phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết chương trình được tổ chức với mong muốn chung tay, góp sức chia sẻ, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Nhà trường cam kết sẽ hỗ trợ về y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh Thanh Hoá, trong đó có huyện Thạch Thành, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Tô Hà