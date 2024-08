Diễn đàn trẻ em: Sân chơi bổ ích

Diễn đàn trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2024 vừa được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức với chủ đề “Lắng nghe trẻ em để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”. Đây là sân chơi bổ ích, tạo cơ hội cho trẻ em thể hiện khả năng hùng biện và bày tỏ chính kiến của mình.

Phần trình bày kết quả thảo luận và đặt câu hỏi cho các đại biểu của nhóm trẻ em đến từ huyện Thường Xuân và Như Xuân tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Tại diễn đàn trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2024 vừa qua, 64 trẻ em đã chia sẻ nhiều ý kiến, nguyện vọng của bản thân về những vấn đề “nóng” đang được xã hội quan tâm, như: Thực trạng tai nạn thương tích trẻ em trong những năm gần đây; các biện pháp, giải pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông; thực trạng và giải pháp, biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi xâm hại tình dục trẻ em; bảo đảm quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em; các giải pháp, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng...

Những ý kiến của các em tại diễn đàn đã nêu lên những vấn đề sát với thực tiễn đang diễn ra hàng ngày, trong đời sống xã hội hiện nay. Từ đó cho thấy, mong muốn của các em là được sống trong một môi trường an toàn, thân thiện, công bằng và bình đẳng. Các em cần được bảo vệ an toàn khỏi sự xâm hại và tai nạn, thương tích, nhất là bạo lực, xâm hại tình dục trong gia đình, nhà trường và cộng đồng để có điều kiện phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần.

Trên cơ sở lắng nghe tiếng nói của trẻ em để thực hiện các chính sách có liên quan đến trẻ em một cách hiệu quả hơn, tại diễn đàn đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã dành nhiều thời gian thông tin, phản hồi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất phù hợp với quyền và lợi ích hợp pháp của các em. Từ đó, giúp các em hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trước ý kiến của nhóm trẻ em đến từ 2 huyện Thường Xuân và Như Xuân bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện về cơ sở vật chất để học bơi và trang bị những kỹ năng cần thiết trong việc phòng tránh đuối nước, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Trần Văn Hùng cho rằng: Đây không còn là vấn đề riêng của cá nhân, gia đình, mà là của toàn xã hội và được các cấp, ngành và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Hằng năm, các cấp, ngành và các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm hạn chế tai nạn thương tích, nhất là tình trạng đuối nước ở trẻ em.

Tuy nhiên, môi trường sống của trẻ em cũng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhất là tai nạn thương tích về đuối nước. Điều này, thể hiện rõ trong số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ tai nạn, thương tích gây tử vong 15 trẻ em, trong đó có 8 vụ tai nạn đuối nước làm 10 trẻ tử vong. Do đó, để đảm bảo an toàn và phòng, chống tai nạn đuối nước cho các em, thời gian tới toàn xã hội cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước. Đồng thời, cần đẩy mạnh truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, ý thức, kỷ luật về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em vùng núi, nơi điều kiện còn nhiều khó khăn...

Trả lời câu hỏi của nhóm trẻ em đến từ TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn về những giải pháp để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Văn Nam chia sẻ: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, đặc biệt là trẻ em thấy được mặt trái, tác hại của mạng xã hội. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để giúp các em có nhiều sân chơi sáng tạo, tránh xa mặt trái của mạng internet. Cùng với đó, các ngành chức năng cũng cần thực hiện có hiệu quả kênh tiếp nhận phản ánh hình ảnh, nội dung làm ảnh hưởng đến trẻ em để kịp thời ngăn chặn, có biện pháp xử lý... Từ đó, tạo cho trẻ em một môi trường mạng văn minh, an toàn, lành mạnh.

Chia sẻ tại diễn đàn, Giám đốc Sở LĐTB&XH Vũ Thị Hương khẳng định: Việc tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2024 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” đã tạo cơ hội để trẻ em được bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình đến đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Các vấn đề mà trẻ em nêu ra tại diễn đàn đã được các đại biểu lắng nghe, trao đổi để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần củng cố, gợi mở cho việc đảm bảo thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em. Từ đó, xây dựng những chính sách, chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phù hợp để mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và tốt đẹp hơn.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt