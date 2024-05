Điểm tựa cho khách hàng vay vốn Agribank

Cùng với đẩy mạnh hoạt động đầu tư tín dụng cho khách hàng vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) triển khai sản phẩm Bảo an tín dụng (BATD) nhằm chia sẻ, giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách hàng vay vốn nếu không may xảy ra rủi ro.

ABIC Thanh Hóa chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng tại xã Hà Long (Hà Trung).

Nếu trước đây, bà con nông dân chỉ đơn thuần vay vốn và tập trung sản xuất, thì giờ đây, người dân đã làm quen với việc bảo hiểm vốn vay của chính mình khi mua bảo hiểm một phần hoặc toàn phần vốn vay đầu tư. Để thu hút khách hàng vay vốn tham gia BATD, ABIC Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm BATD đến khách hàng thông qua các cuộc họp thôn, họp tổ vay vốn; phân công, giao chỉ tiêu cho từng cán bộ phụ trách theo địa bàn hướng dẫn, theo dõi, thẩm định các trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm... Sản phẩm BATD là loại hình bảo hiểm tự nguyện, khuyến khích khách hàng tham gia bởi lợi ích to lớn và thiết thực là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người vay vốn. Khi tham gia bảo hiểm BATD, trong trường hợp người vay tử vong do mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, ABIC sẽ thay người vay trả nợ cho ngân hàng, tổ chức tín dụng trong phạm vi số tiền bảo hiểm của khách hàng. Qua đó người dân sẽ giảm thiểu được gánh nặng tài chính, ổn định cuộc sống, an tâm tiếp tục sản xuất, phát triển kinh tế.

Nhiều khách hàng tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã được tư vấn tiếp cận nguồn tín dụng với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất và được tư vấn tham gia bảo hiểm BATD. Nhờ đó, người tham gia bảo hiểm yên tâm bởi luôn có nguồn tài chính cần thiết khi chẳng may gặp rủi ro trong cuộc sống. Điển hình như trường hợp khách hàng Nông Văn Giáp ở bản En, xã Trí Nang (Lang Chánh) là khách hàng vay vốn của Agribank Lang Chánh không may gặp rủi ro. Được biết từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2020, ông Giáp có ký 4 hợp đồng với Agribank Lang Chánh với tổng dư nợ 450 triệu đồng và được cán bộ ngân hàng tư vấn tham gia bảo hiểm toàn bộ khoản vay với tổng mức phí bảo hiểm hơn 10 triệu đồng. Đầu năm 2024, ông Giáp tử vong do mắc bệnh hiểm nghèo, mọi hoạt động sản xuất của gia đình ông đều bị ngừng trệ. Bên cạnh nỗi đau vì mất người thân thì điều mà gia đình ông lo lắng nhất là khoản vay ngân hàng đến kỳ trả nợ. Tuy nhiên, sau khi biết khoản vay đã được ABIC Thanh Hóa chi trả với số tiền hơn 452 triệu đồng bảo hiểm và hỗ trợ toàn bộ mai táng phí, gia đình ông Giáp cũng yên tâm ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn.

Tương tự, trường hợp anh Hoàng Thế Bảy, sinh năm 1977 ở thôn Kim Quan Sơn, xã Hà Ngọc (Hà Trung) cũng là một trong những khách hàng vay vốn của Agribank Hà Trung được chi trả quyền lợi bảo hiểm. Tháng 11/2023, gia đình anh Bảy ký hợp đồng vay vốn với dư nợ 300 triệu đồng của Agribank Hà Trung để phát triển sản xuất và mua bảo hiểm cho khoản vay này với tổng phí bảo hiểm hơn 2 triệu đồng. Đến tháng 12/2023, anh Bảy bị đột tử. Gia đình làm nông quanh năm, anh Bảy lại là lao động chính trong nhà nên người thân của anh càng lo lắng trước khoản vay của ngân hàng. Rất may, được ABIC Thanh Hóa chi trả kịp thời 100% khoản vay cho ngân hàng nên gia đình yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Không chỉ 2 trường hợp trên, 5 tháng đầu năm 2024, ABIC Thanh Hóa đã phối hợp với các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh chi trả gần 20 tỷ đồng cho gần 200 khách hàng, hầu hết là khách hàng vay vốn để phát triển sản xuất như: trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Việc quan tâm kịp thời, giải quyết thủ tục nhanh chóng từ phía ABIC đã phần nào giúp gia đình khách hàng an tâm ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế trong giai đoạn khó khăn.

Trong cuộc sống, không ai lường trước được những rủi ro nhưng tham gia bảo hiểm BATD khi vay vốn là cần thiết giúp người thân giảm bớt gánh nặng tài chính nếu người vay gặp vấn đề không may về sức khỏe và tính mạng. Sản phẩm BATD đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc cho rất nhiều khách hàng khi tham gia vay vốn. Với “tấm lá chắn” bảo vệ này, rõ ràng gia đình khách hàng được san sẻ gánh nặng kinh tế giúp vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Lương Khánh