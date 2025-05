Đi trước, đón đầu trong định hướng dư luận xã hội

Với phương châm “nhanh, nhạy bén, thiết thực, hiệu quả”, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Yên Định đã triển khai linh hoạt, hiệu quả nhiều hình thức nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH), góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lãnh đạo huyện Yên Định thường xuyên xuống cơ sở, nắm bắt tình hình sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Để làm tốt vai trò đi trước, đón đầu trong định hướng DLXH, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH bảo đảm số lượng và chất lượng. Xác định năng lực truyền đạt và chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH giữ vai trò quan trọng trong việc nắm bắt thông tin và định hướng tư tưởng, Huyện ủy Yên Định đã mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và mời các đồng chí báo cáo viên Trung ương trực tiếp truyền đạt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đội ngũ làm công tác DLXH và cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy, UBND huyện. Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH, tập trung vào những thông tin mới, quan trọng, những vấn đề đang được Nhân dân quan tâm. Qua đó, giúp các đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở bao gồm cả lãnh đạo và những người có uy tín, có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư tham gia nên công tác tuyên truyền, vận động luôn đạt kết quả cao, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Để công tác nắm bắt, định hướng DLXH mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Yên Định đã triển khai nhiều hình thức như thông qua các kỳ hội nghị báo cáo viên hằng tháng, qua đội ngũ cộng tác viên các cấp, qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng... Đồng thời, duy trì thường xuyên hoạt động của nhóm zalo cộng tác viên DLXH, nhóm báo cáo viên, nhóm tuyên giáo để trao đổi thông tin 2 chiều giữa huyện và cơ sở. Từ đó, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài dễ trở thành điểm nóng khó giải quyết. Ngoài ra, tại các kỳ hội nghị báo cáo viên hằng tháng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy đều phát phiếu thu thập nhanh tình hình DLXH tại cơ sở từ các đồng chí báo cáo viên và cộng tác viên DLXH, sau đó tổng hợp, phân loại các thông tin để có kế hoạch xử lý và báo cáo Thường trực Huyện ủy các vụ việc phức tạp, nhạy cảm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu trong Nhân dân. Những năm qua, huyện Yên Định cũng đã triển khai hiệu quả việc ghi sổ theo dõi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các chi bộ. Việc ghi sổ luôn gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nêu gương người tốt, việc tốt, qua đó phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Công tác thâm nhập và tổng kết thực tiễn luôn được huyện Yên Định coi trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH đi tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm, tiếp cận những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo tại một số địa phương của các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình và Quảng Ninh. Ngoài ra, các đơn vị trong huyện đã tổ chức nhiều cuộc tham quan, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để nhân rộng các mô hình điển hình trong XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Cách làm này vừa bảo đảm tính thiết thực, vừa thúc đẩy phong trào thi đua giữa các địa phương với nhau và cùng rút kinh nghiệm để áp dụng phù hợp với thực tế của địa phương mình. Nhờ đó, phong trào XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn huyện diễn sôi nổi, trở thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả cao, đưa Yên Định hoàn thành các tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao cuối năm 2024.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH huyện Yên Định luôn bám sát “hơi thở” cuộc sống để làm tốt công tác nắm bắt, định hướng DLXH, nhất là trong bối cảnh công nghệ truyền thông phát triển nhanh chóng, tác động lớn đến tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện đề ra và đưa Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư “Về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Bài và ảnh: Tố Phương