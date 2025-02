Đề nghị thẩm định, công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, đề nghị xét, công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Thị trấn Thiệu Hóa.

Năm 2020, sau khi được Trung ương công nhận đạt chuẩn huyện nông nông thôn mới (NTM), với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, huyện Thiệu Hóa tiếp tục xây dựng NTM nâng cao.

Đến nay, hạ tầng nông thôn huyện Thiệu Hóa tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ, hiện đại, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khang trang. Năm 2024 tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,98% (xếp thứ 10 toàn tỉnh. Thu nhập của người dân được cải thiện rõ rệt, năm 2024 đạt 66,02 triệu đồng (tăng hơn 13,4 triệu đồng so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo còn 0,22%, là một trong 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh.

Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng tăng từ 26,86% (năm 2011) lên 55,16% (năm 2024). Nông nghiệp phát triển theo hướng quy mô lớn, liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao. Tỷ lệ diện tích ứng dụng công nghệ cao đạt 44,5%. Đến nay, huyện có 33 sản phẩm được đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm đạt 4 sao và 26 sản phẩm 3 sao, đứng thứ 8 toàn tỉnh về sản phẩm OCOP.

Cảnh quan khang trang, sạch đẹp.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ được tập trung đẩy mạnh. Trên địa bàn huyện có 04 cụm công nghiệp (CCN) và 01 khu công nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, trong đó 03 CCN đã được đầu tư hạ tầng và được quy hoạch; 02 làng nghề truyền thống được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận; 791 doanh nghiệp hoạt động, duy trì việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn, nhà máy giày da xuất khẩu ALIVIA quy mô 15.000 công nhân đã đi vào hoạt động. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 82,49%.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Năm 2024, tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn huyện đạt 5.012 tỷ đồng; thu hút đầu tư được 29 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 2.345 tỷ đồng.

Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối giữa các khu vực kinh tế trọng điểm trong huyện; đồng thời kết nối huyện với các trung tâm động lực, các hành lang kinh tế đối ngoại của tỉnh. 100% các tuyến giao thông nông thôn, đô thị đã được bê tông, thảm nhựa, quy mô chiều rộng nền, mặt đường đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Toàn huyện đã đầu tư xây mới khoảng 20 km đường huyện; 23,1 km đường xã; 27,6 km đường trục thôn; 15,8 km đường ngõ xóm; 19,8 km đường nội đồng. Tổng nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng giao thông nông thôn từ năm 2011 đến năm 2024 khoảng 1.578 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc chung tay đóng góp của người dân, từ năm 2021 đến năm 2024 toàn huyện huy động trên 7.486tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó, nguồn huy động từ Nhân dân đóng góp xây dựng công trình phúc lợi, hiến đất, xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở trên 3.935 tỷ đồng, chiếm 52,56%; vốn ngân sách huyện 1.587 tỷ đồng. Còn lại là các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh hỗ trợ, vốn tín dụng, doanh nghiệp, vốn các xã và vốn lồng ghép.

Đến nay, toàn huyện đã có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thị trấn Thiệu Hóa, thị trấn Hậu Hiền đạt chuẩn đô thị văn minh; 71 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu; 03 thôn thông minh. Huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn huyện đạt 99,5%.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn.

Giáo dục được tập trung quan tâm chỉ đạo, 100% trường học trong huyện đạt chuẩn quốc gia. 100% các nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng, nâng cấp đạt chuẩn, lắp đặt dụng cụ thể thao, thể chất ngoài trời. Các cơ sở y tế tiếp tục được cải tạo, lắp đặt thêm trang thiết bị theo hướng hiện đại. 24/24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt tiêu chí xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. 71,3% hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung.

An sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, hàng năm huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân. Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp được chú trọng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát hồ sơ và hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, đề nghị xét, công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Thanh Mai (CTV)