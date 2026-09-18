Đập hộp iPhone 18 Pro màu đen: Sau nhiều năm, màu cổ điển vẫn không ngừng hot

Nếu bạn là người yêu thích sự tối giản, lịch lãm và đang tìm kiếm một chiếc smartphone vừa bền dáng vừa sở hữu công nghệ hàng đầu, iPhone 18 Pro màu đen chắc chắn là sản phẩm không thể bỏ qua. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa diện mạo sắc nét và bộ vi xử lý A20 Pro đỉnh cao, hãy cùng điểm qua những lý do khiến phiên bản màu đen đang trở thành tâm điểm chú ý ngay khi vừa mở bán tại Việt Nam!

Đập hộp iPhone 18 Pro màu đen: Sắc màu cổ điển trở lại có gì cuốn hút?

IPhone 18 Pro có bốn màu đen, bạc, băng thanh và đỏ Burgundy. iPhone 17 Pro trước đó chỉ có xanh đậm, cam vũ trụ và bạc, nên lựa chọn đen năm nay phù hợp với người đã chờ một gam màu cổ điển quay lại dòng Pro.

Màu đen thực tế không quá đậm, thay đổi nhẹ theo ánh sáng

Qua hình ảnh chính thức, màu đen không hiện như một mảng đen lì tuyệt đối. Vỏ nhôm bắt sáng nhẹ ở cạnh và cụm camera, khiến sắc độ thay đổi theo góc quan sát; tổng thể vẫn trầm nhưng không quá nặng. Đây cũng là gam màu dễ đi cùng ốp trong, ốp xám hoặc phụ kiện trung tính.

iPhone 18 Pro màu đen thay đổi sắc độ nhẹ theo góc nhìn và ánh sáng.

Hoàn thiện cao cấp giúp màu đen quen thuộc vẫn trông hiện đại

iPhone 18 Pro dùng thiết kế nguyên khối nhôm, mặt trước Ceramic Shield 2 và mặt sau Ceramic Shield. Với màu đen, cụm camera và thân máy có sắc độ gần nhau, tạo cảm giác liền mạch và tối giản. Người thường mang máy đi họp, đi làm hoặc thích phụ kiện trung tính có thể xem đây là lựa chọn ít phụ thuộc vào xu hướng màu theo mùa.

iPhone 18 Pro màu đen với thiết kế nhôm nguyên khối liền mạch, tối giản.

Dynamic Island nhỏ hơn giúp mặt trước thêm gọn gàng

Apple cho biết Dynamic Island trên iPhone 18 Pro nhỏ hơn và có thể hiển thị tối đa ba hoạt động trực tiếp cùng lúc. Khi theo dõi chỉ đường, nhạc và một cập nhật khác, người dùng có thể xem nhiều trạng thái hơn mà không phải chuyển ứng dụng liên tục. Phần cắt gọn hơn cũng để lại thêm không gian hiển thị quanh khu vực này.

iPhone 18 Pro màu đen hấp dẫn không chỉ nhờ ngoại hình

iPhone 18 Pro dùng chip A20 Pro cùng buồng hơi thế hệ mới có diện tích bề mặt gấp ba lần so với iPhone 17 Pro. Apple cho biết thay đổi này cải thiện hiệu năng duy trì, phù hợp hơn với các phiên chơi game dài hoặc tác vụ AI chạy trên thiết bị. Người chủ yếu nhắn tin, lướt web và chụp ảnh cơ bản có thể ít nhận thấy lợi ích này trong các phiên sử dụng ngắn.

iPhone 18 Pro trang bị chip A20 Pro và buồng hơi thế hệ mới cải thiện hiệu năng.

Camera 48MP Fusion Main bổ sung khẩu độ thay đổi với sáu lưỡi cắt laser và bốn thiết lập khẩu độ thủ công. Các điều khiển Pro còn cho phép chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và xem histogram. Những công cụ này hữu ích với người muốn chủ động kiểm soát độ sâu trường ảnh hoặc chuyển động thay vì để camera xử lý hoàn toàn tự động.

Tại Việt Nam, iPhone 18 đã chính thức mở bán. Người ưu tiên màu đen, dynamic island mới và khả năng kiểm soát camera sâu hơn có nhiều thay đổi để cân nhắc. Người đang dùng một mẫu iPhone Pro gần đây và ít khai thác các tính năng trên chưa nhất thiết phải nâng cấp chỉ vì đổi thế hệ.

Giá bán iPhone 18 Pro màu đen bao nhiêu?

iPhone 18 Pro màu đen tại CellphoneS có giá tham khảo từ 38.990.000đ cho bản 256 GB tại Apple Việt Nam. Các mức dung lượng cao hơn gồm 512 GB giá 45.499.000 đồng, 1 TB giá 58.499.000 đồng và 2 TB giá 77.999.000 đồng. Màu Đen có cùng mức giá với các tùy chọn màu khác khi xét cùng dung lượng.

Lưu ý, mức giá trên là giá bán niêm yết tại CellphoneS và có thể thay đổi tùy thời điểm hoặc chương trình ưu đãi.

Bản 256 GB phù hợp với người chủ yếu lưu ảnh, ứng dụng và tài liệu thông thường, trong khi các mức 512 GB trở lên đáng cân nhắc khi thường xuyên quay video dung lượng lớn hoặc lưu nhiều nội dung trực tiếp trên máy. Với khoảng cách giá tăng đáng kể giữa các phiên bản, nhu cầu lưu trữ thực tế nên là tiêu chí chính thay vì chọn dung lượng cao chỉ để dự phòng.

Mua iPhone 18 Pro màu đen ở đâu uy tín?

Khi mua iPhone 18 Pro màu đen, nên ưu tiên nơi bán công khai nguồn hàng, giá, phiên bản và điều kiện bảo hành. CellphoneS là một địa chỉ có thể tham khảo vì xuất hiện trong công cụ tìm Đại lý Ủy quyền của Apple tại Việt Nam. Hệ thống cũng công bố chính sách tiếp nhận bảo hành máy mới và hỗ trợ chuyển máy đến trung tâm chính hãng khi cần.

iPhone 18 Pro màu đen phù hợp với người thích phong cách trầm nhưng vẫn muốn thay đổi ở mặt trước, hiệu năng và camera. Yếu tố quyết định không chỉ là màu sắc, mà còn là việc bạn có cần Dynamic Island mới, hiệu năng duy trì cao hơn và bộ điều khiển camera chuyên sâu hay không.