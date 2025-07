Dâng hương tưởng nhớ các vị thần được phối thờ tại đền Hạ

Sáng 18/7, tại di tích đền Hạ, Đảng ủy, UBND phường Hàm Rồng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ công đức vị thần Đông Thượng Trấn Hiển Linh Ứng Đại Vương và các vị được phối thờ tại đền.

Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo phường Hàm Rồng và đông đảo Nhân dân, phật tử dự buổi lễ.

Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng Phạm Đức Toàn phát biểu tại buổi lễ.

Đền Hạ xưa kia thuộc làng Dương Xá (phường Thiệu Dương cũ), nơi thờ vị thần Đông Thượng Trấn Hiển Linh Ứng Đại Vương.

Tương truyền, làng Dương Xá có một quả núi mọc sừng sững bên bờ sông, cây cối tốt tươi, cảnh trí như tranh vẽ. Khoảng năm Vĩnh Trị (1676-1680) triều Lê Hi Tông, có một trận đại hồng thủy, nước lũ dâng cao, một bài vị thần trôi từ đầu nguồn về đến đầu núi thì dừng lại. Nhân dân cho là linh dị liền rước bài vị của thần lên bờ sông lập miếu thờ cúng.

Hiện nay, tại đền Hạ, Nhân dân phối thờ hai vị thần là Đô Bác Trịnh Phủ Tôn Thần và Quý Minh Tôn Thần, lấy ngày 24/6 âm lịch hằng năm để tổ chức lễ dâng hương, tế lễ. Chính quyền địa phương luôn quan tâm gìn giữ, bảo vệ và trùng tu, tôn tạo di tích, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân.

Nghi thức tế lễ thần Đông Thượng Trấn Hiển Linh Ứng Đại Vương và các vị được phối thờ tại đền Hạ.

Tại buổi lễ, đội tế lễ đã thực hiện các nghi thức nhằm tri ân công đức của vị thần Đông Thượng Trấn Hiển Linh Ứng Đại Vương và các vị được phối thờ tại đền với ước mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, bách gia trăm họ bình an, ấm no, hạnh phúc, đất nước hùng cường, phát triển.

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp Agribank chi nhánh số 3 trao công đức cho Lễ hội đền Hạ.

Lễ dâng hương tri ân công đức của thần Đông Thượng Trấn Hiển Linh Ứng Đại Vương và các vị được phối thờ tại đền Hạ nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; đồng thời, duy trì và nâng cao giá trị truyền thống văn hoá, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương.

Lê Hà