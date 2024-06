Đảng bộ xã Hòa Lộc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Sáng 30/6, Đảng bộ xã Hòa Lộc (Hậu Lộc) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (4/7/1954-4/7/2024).

Cách đây 70 năm, sau khi sự kiện xã Trường Xuân được chia tách thành 4 xã theo đơn vị hành chính, chi bộ Trường Xuân cũng được chia tách, ngày 4/7/1954, chi bộ xã Hòa Lộc (nay là Đảng bộ xã Hòa Lộc) được thành lập. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ luôn kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, lao động sáng tạo, lãnh đạo Nhân dân giành nhiều kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Năm 2000, xã Hòa Lộc vinh dự được Nhà nước quyết định phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Năm 2016, xã được công nhận hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và làm lễ đón nhận năm 2017.

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, trong 4 năm (2020-2024), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 30, Đảng bộ và Nhân dân Hòa Lộc đã nỗ lực phấn đấu vươn lên giành những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 13% trở lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt gần 58 triệu đồng/năm. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng cơ cấu sản xuất nông nghiệp giảm dần, tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, lao động việc làm. Khai thác nuôi trồng thủy sản đạt kết quả tích cực.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nhiều công trình phúc lợi xã hội, hệ thống giao thông thủy lợi được đầu tư xây dựng; giáo dục, y tế được quan tâm; đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

70 năm thành lập và phát triển, đảng bộ xã từ 80 đảng viên từ khi mới thành lập, hiện nay có 400 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ.

Đồng chí Hà Duy Cử, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lộc phát biểu khai mạc kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 70 năm thành lập Đảng bộ xã, đồng thời phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân Hòa Lộc quyết tâm thực hiện tốt công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Hòa Lộc phát triển bền vững, giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân Hòa Lộc đã đạt được trong 70 năm qua. Để xây dựng, phát triển Hòa Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Đảng bộ xã tranh thủ mọi nguồn lực để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi 2 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đó là tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao, nâng cao giá trị thu nhập trong kinh tế nông nghiệp, hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hoạt động của HĐND, UBND xã gắn với thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội; thường xuyên củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; đảm bảo ổn định chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để xây dụng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tại lễ kỷ niệm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hậu Lộc tặng bức trướng cho Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Lộc mang dòng chữ “Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Lộc phát huy truyền thống 70 năm, đoàn kết, kỷ cương, phát triển, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh (4/7/1954-4/7/2024)”.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ xã Hòa Lộc phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

