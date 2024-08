Đảng bộ phường Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn) kỷ niệm 40 năm thành lập

Sáng 30/8, Đảng bộ phường Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (30/8/1984 – 30/8/2024). Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và các thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân phường Ba Đình đã cùng ôn lại truyền thống 40 năm thành lập Đảng bộ phường.

Thay mặt Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn, các đồng chí lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn tặng hoa chúc mừng Đảng bộ phường Ba Đình.

Ngày 30/8/1984, Chi phường Ba Đình - tiền thân của Đảng bộ phường Ba Đình, được thành lập với 4 đảng viên. Đến năm 1986, Chi bộ được nâng cấp thành Đảng bộ với 48 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ phường đã không ngừng lớn mạnh. Đến nay, Đảng bộ phường có 625 đảng viên đang sinh hoạt tại 17 chi bộ. Trong suốt chặng đường phát triển, Đảng bộ phường luôn bản lĩnh, trách nhiệm, trăn trở, tìm tòi, sáng tạo, đề ra các chủ trương, giải pháp và lộ trình phù hợp xây dựng phường Ba Đình phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Những năm gần đây, phường có sự phát triển bứt phá và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của thị xã Bỉm Sơn.

Về kinh tế, phường đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Đến nay, tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm 51,27%; công nghiệp - xây dựng chiếm 48,26% và nông - lâm nghiệp chiếm 0,47%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 5%. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản và vệ sinh môi trường được tăng cường; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được nâng cao. Các trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia; 100% các khu dân cư có nhà văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống còn 0,39%, đời sống Nhân dân được nâng lên, diện mạo đô thị có nhiều đổi mới. Cùng với đó, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quân sự quốc phòng được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phương thức lãnh đạo của Đảng ủy được đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể chính trị có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của Nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Ba Đình vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, như: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4 Cờ thi đua và 23 Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương cùng nhiều khen thưởng khác của tỉnh và thị xã. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2009 - 2011 được Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng Bằng khen.

Nhân dịp này, thay mặt Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Nguyễn Thành Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Bỉm Sơn tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên Đảng bộ phường Ba Đình.

Hà Nghĩa (CTV)