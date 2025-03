Đảng bộ Đồn Biên phòng Sầm Sơn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong 2 ngày 27-28/3, Đảng bộ Đồn Biên phòng Sầm Sơn trực thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đại hội được Đảng ủy BĐBP tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP tỉnh; cùng tham dự có các đồng chí là Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng; chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu hiệu quả với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề xảy ra ở khu vực biên giới, vùng biển. Triển khai toàn diện, đồng bộ, vận dụng linh hoạt các biện pháp công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được phân công quản lý. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” được chú trọng. Cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; vì thế, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra cơ bản đạt và vượt.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Phát triển”, Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến khắc phục những tồn tại của nhiệm kỳ qua; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp và thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Đảng bộ Đồn Biên phòng Sầm Sơn tập trung nghiên cứu, quán triệt, nắm chắc, cụ thể hoá và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ công tác biên phòng. Chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình trên trên biển, địa bàn; kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp xử lý tốt mọi tình huống không để bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm IUU. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển. Tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị địa phương, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh. Chủ động và làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tập trung xây dựng đơn vị sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng môi trường văn hoá quân sự lành mạnh. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng Sầm Sơn nhiệm kỳ mới; bầu Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quốc Toản (CTV)