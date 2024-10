Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa đẩy mạnh học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã tích cực quán triệt, đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả việc học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đã tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống, góp phần xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa doanh nghiệp, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như kinh doanh của đơn vị.

Agribank Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của các cấp, Đảng ủy Agribank Nam Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được kết quả rất quan trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Qua học tập, làm theo và nêu gương, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, người lao động được nâng lên. Trong quá trình triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ, phòng nghiệp vụ để tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

Việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank Nam Thanh Hóa. Khách hàng đến với ngân hàng không chỉ được sử dụng những sản phẩm dịch vụ tiện ích, phù hợp mà còn được cán bộ, nhân viên luôn tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn các thủ tục có liên quan. Những cán bộ tín dụng luôn tận tình tư vấn giúp khách hàng sử dụng vốn vay hiệu quả. Cán bộ thủ kho, thủ quỹ thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức theo cẩm nang văn hóa Agribank, bộ quy tắc ứng xử của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, luôn giữ phẩm chất trong sạch, liêm khiết, trả lại tiền thừa cho khách hàng. Những cán bộ làm nghiệp vụ marketing, giao dịch viên luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới tốt nhất khi sử dụng dịch vụ ngân hàng và giúp khách hàng tránh được nhiều vụ lừa đảo qua không gian mạng. Cụ thể, năm 2024, cán bộ, nhân viên Agribank Nam Thanh Hóa đã phát hiện giúp khách hàng tránh được nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Là đơn vị kinh doanh tiền tệ, để hoạt động kinh doanh của đơn vị tiếp tục tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương, Đảng ủy Agribank Nam Thanh Hóa đã chỉ đạo tăng cường công tác huy động vốn, cho vay đối với các thành phần kinh tế trên cơ sở chấp hành nghiêm quy chế nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng tín dụng, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Ngân hàng đã tập trung ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, áp dụng có hiệu quả các chính sách tín dụng hỗ trợ khách hàng. Tính đến ngày 20/10, tổng dư nợ tín dụng đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn đạt hơn 17.920 tỷ đồng; trong đó cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm 78%/tổng dư nợ.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank Nam Thanh Hóa cũng đã thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái và luôn sẻ chia ủng hộ những mảnh đời khó khăn. Từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên và quỹ an sinh, từ năm 2020 đến nay, Agribank Nam Thanh Hóa đã tài trợ, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo, tặng quà tết cho các gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa... Đây là những hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, người lao động chi nhánh đối với cộng đồng, chung tay cùng các cấp chính quyền làm tốt công tác an sinh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, giúp người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Trần Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa, cho biết: “Thực hiện lời dạy của Bác: “Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, để phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân được nhiều và tốt hơn”, Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương điển hình; chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, coi đây là một trong những tiêu chí để nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm; phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội...”.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của từng cán bộ, đảng viên, Agribank Nam Thanh Hóa luôn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh được giao, nhiều năm liền đơn vị được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Gần đây nhất, tại Lễ tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2024, Agribank Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024; nhận cờ thi đua của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Bài và ảnh: Lương Khánh