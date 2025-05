Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa: Chặng đường đầu tiên nhiều dấu ấn

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững và mở rộng thị phần, thị trường, vị thế của Agribank Nam Thanh Hóa được khẳng định.

Agribank Nam Thanh Hóa khánh thành và bàn giao công trình an sinh xã hội - Trường Tiểu học Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn.

Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa thành lập ngày 30/1/2019, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đến tháng 3/2020 trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và từ tháng 4/2023 trực thuộc Đảng bộ Agribank.

Đầu nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ có 10 chi bộ trực thuộc với 99 đảng viên, đến nay, có 17 chi bộ trực thuộc với 236 đảng viên. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Agribank, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa đã xác định Đảng lãnh đạo toàn diện, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thực hiện với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao nhất, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình mới, triển khai đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động ngân hàng.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, nền nếp; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời có hướng chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở; tạo sự thống nhất và đồng thuận trong toàn đảng bộ.

Công tác cán bộ được lãnh đạo thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, trong đó quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, dám nghĩ dám làm, có ý thức trách nhiệm cao trước công việc; chú trọng cán bộ trẻ có năng lực, được đào tạo cơ bản, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt nhằm tạo sức bật mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đề cao tính tiền phong gương mẫu, thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chuyên môn và các đoàn thể...

Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp 41 đảng viên mới (mục tiêu kết nạp 20 đảng viên). Đảng ủy triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, phân công cấp ủy viên phụ trách và giám sát thực hiện, tổ chức sơ kết quý, tổng kết năm, công nhận và khen thưởng 14 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Chi bộ bốn tốt”, đồng thời đề nghị Đảng ủy Agribank công nhận Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Trong nhiệm kỳ đảng bộ có 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận và chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động được quan tâm. Trên cơ sở chỉ đạo của đảng ủy, các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng điều lệ, phát huy vai trò trong giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng; tổ chức tốt các hoạt động tập thể thu hút đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần xây dựng văn hóa, hình ảnh, thương hiệu Agribank, như: “Tuần lễ văn hóa”; giải chạy “Vì tương lai xanh”; “Tủ sách cộng đồng”; cuộc thi clip “Ấn tượng Agribank”; cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Agribank”; hội thi cán bộ Agribank tài năng - thanh lịch...

Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức tiếp và đối thoại trực tiếp, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của khách hàng, đối tác và cán bộ, đảng viên, người lao động; công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp đạt kết quả tốt, 100% chi bộ đã triển khai Bộ tiêu chí xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp kiểu mẫu; trong nhiệm kỳ có 3 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”...

Đảng bộ đã bám sát định hướng, chỉ đạo của đảng ủy và ngân hàng cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo an toàn hoạt động, tuân thủ pháp luật và các quy định của Đảng, của ngành. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kinh doanh vượt qua khó khăn, đạt kết quả tích cực, khẳng định vai trò của chi nhánh ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập và chế độ, chính sách cho người lao động, tạo môi trường làm việc ổn định, hiệu quả và bền vững, gắn kết người lao động xây dựng tập thể Agribank Nam Thanh Hóa vững mạnh.

Quy mô nguồn vốn và dư nợ tính đến đầu tháng 5/2025 đạt trên 37.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với khi thành lập vào năm 2019. Agribank Nam Thanh Hóa cũng đẩy mạnh mở rộng phát triển khách hàng và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, chú trọng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tích cực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử; thường xuyên triển khai, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đảng viên, người lao động, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Nhờ vậy, giai đoạn 2020-2025 chi nhánh liên tục thực hiện đạt và vượt mức cả 6/6 chỉ tiêu kinh doanh, quy mô các chỉ tiêu đều tăng cao.

Cùng với lãnh đạo phát triển kinh doanh, Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện chủ động, trách nhiệm công tác an sinh xã hội, lãnh đạo triển khai nhiều hoạt động như: trao quà tết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, bệnh nhân nghèo với 12.220 trường hợp với số tiền 6,1 tỷ đồng; hỗ trợ xây 25 nhà tình nghĩa với số tiền trên 1,7 tỷ đồng; tài trợ đầu tư xây dựng Trường THCS xã Quảng Hợp (Quảng Xương) và Trường Tiểu học xã Hải Lĩnh (thị xã Nghi Sơn) với số tiền 12 tỷ đồng; quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền 3,4 tỷ đồng; trao tặng tủ sách, thiết bị học tập trị giá hơn 700 triệu đồng; tặng hơn 100.000 cây giống thực hiện tết trồng cây... Tổng số tiền thực hiện các chương trình an sinh xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua là 25 tỷ đồng. Mỗi chương trình an sinh xã hội đều thể hiện trách nhiệm của chi nhánh với cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân ái, góp phần xây dựng hình ảnh Agribank “Ngân hàng vì cộng đồng”.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa Trần Văn Thành cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của ngành ngân hàng, nhất là trong hệ thống Agribank về hoạt động tiền tệ, tín dụng để chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp và có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường các biện pháp huy động vốn, tạo nguồn vốn ổn định, bảo đảm cân đối cho tăng trưởng tín dụng và khả năng thanh khoản.

Trong đầu tư tín dụng, Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục thực hiện phương châm “Tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, bền vững”, xác định cơ cấu đầu tư theo hướng phục vụ trực tiếp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và nhu cầu đời sống; đẩy mạnh đầu tư vào kinh tế hộ gia đình và cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa; gắn tăng trưởng tín dụng với quản lý và kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ và ngân hàng cấp trên, các chương trình tín dụng ưu đãi của Agribank.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Agribank Nam Thanh Hóa phấn đấu hàng năm tăng trưởng bình quân nguồn vốn từ 9 - 11%; dư nợ tín dụng tăng trưởng từ 9 - 11%; doanh thu dịch vụ tăng trưởng từ 4 - 6%; hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và ngân hàng cấp trên, tuân thủ quy chế, quy định của ngành, đảm bảo an toàn hoạt động ở tất cả các chi nhánh, bảo đảm thu nhập cho cán bộ, nhân viên...

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Đồng thời là một trong những chi nhánh dẫn đầu trong phong trào thi đua của Agribank, được nhận Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2021, Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2024, nhiều lần được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; được Hội đồng thành viên Agribank xếp thứ ba toàn hệ thống năm 2023-2024, đơn vị xuất sắc 5 năm liên tục (2019-2023) và nhiều giải thưởng cao quý khác.

Bài và ảnh: Khánh Phương