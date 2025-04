Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Bước vào mùa nắng nóng, điều kiện thời tiết oi bức kết hợp nền nhiệt cao khiến nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng cao. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã và đang chủ động khẩn trương thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của tổ chức, cá nhân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức hướng dẫn, tập huấn kỹ năng CC&CNCH cho cán bộ, nhân viên Siêu thị The City Thiệu Hóa. Ảnh: C.H

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có 381 cơ sở thuộc diện nguy hiểm về cháy, nổ. Phần lớn các cơ sở này tập trung tại các khu, cụm công nghiệp, hoạt động ở lĩnh vực may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, luyện kim, cơ khí chế tạo, in ấn xuất bản... Quá trình hoạt động thường tập trung số lượng lớn nguyên vật liệu dễ cháy như vải, máy móc, hàng hóa, thiết bị, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Trong khi đó, số lượng công nhân, người lao động làm việc tại những cơ sở này rất lớn, với hàng nghìn người.

Nhìn chung trong quá trình sản xuất, kinh doanh, người đứng đầu cơ sở đã tự nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa hỏa hoạn, tai nạn, sự cố. Trong đó nhiều cơ sở đã ưu tiên nguồn lực đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền kiến thức, tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH cho người lao động... Tuy nhiên, tình trạng cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thực hiện nghiêm quy định về PCCC&CNCH vẫn còn xảy ra. Nhất là tình trạng vi phạm trong đầu tư xây dựng cơ sở, nhà xưởng, như: chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa công trình vào hoạt động; công trình không đảm bảo đường, lối thoát nạn; chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy...

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã thực hiện đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung tuyên truyền và tăng cường công tác tập huấn kỹ năng về PCCC&CNCH cho chủ cơ sở và người lao động. Ngoài phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh tại các xã, phường, khu dân cư, năm 2024, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức 5.594 buổi tuyên truyền kiến thức, trực tiếp hướng dẫn kỹ năng PCCC, thoát nạn, phòng chống tai nạn đuối nước cho 797.339 cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, từ năm 2024 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, công an các huyện (thời điểm chưa giải thể công an cấp huyện) và UBND cấp xã đã tiến hành rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó đã phát hiện 134 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính với số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm quy định thẩm duyệt nghiệm thu PCCC, lắp đặt quản lý sử dụng điện; vi phạm về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện PCCC; vi phạm quy định về hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC&CNCH; vi phạm quy định số về đường, lối thoát nạn... Nguyên nhân của những vi phạm này được xác định là do một số cơ sở đã xây dựng cách đây nhiều năm, chưa được đầu tư hệ thống PCCC. Điều đáng nói, đã có không ít chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh còn chưa đề cao ý thức, trách nhiệm, không quan tâm thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn PCCC.

Theo Thượng tá Lê Như Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh, bên cạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, đơn vị đã chủ động rà soát, nắm bắt, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm về PCCC. Tính đến ngày 12/3, đã có 154/286 công trình có tồn tại, hạn chế về an toàn PCCC đã hoàn thành việc khắc phục. Thông qua đó vừa góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo thực thi pháp luật về PCCC.

Cũng theo Thượng tá Lê Như Cường, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, chữa cháy cho người dân. Tiếp tục hướng dẫn người đứng đầu cơ sở các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình hiện hữu đã xây dựng còn tồn tại, vi phạm các quy định về PCCC. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC. Rà soát, đánh giá việc thực hiện và duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp không chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ, yêu cầu dừng hoạt động của cơ quan quản lý có thẩm quyền...

Đồng Thành