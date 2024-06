Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Lặc lần thứ IV

Chiều 20/6, huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Ngọc Lặc lần thứ IV, năm 2024. Dự đại hội có Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà tặng hoa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại hội.

5 năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền và đồng bào các DTTS của huyện Ngọc Lặc đã phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) không ngừng được củng cố, phát huy; đồng bào DTTS đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III, năm 2019.

Kinh tế luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021- 2023 đạt 4,69%; trong đó, năm 2023 tăng 5,04%, đứng đầu các huyện miền núi và thứ 7 toàn tỉnh. Quy mô giá trị sản xuất năm 2023 đạt 9.739 tỷ đồng, đứng thứ 2 các huyện miền núi. Cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện hiện đạt 50,24 triệu đồng/người/năm; toàn huyện có 17/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đời sống văn hoá, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện được nâng cao. An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, làm cho các cấp, các ngành và Nhân dân nhận thức rõ và kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây chia rẽ khối ĐĐKTDT của các thế lực thù địch; không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố vững chắc khối ĐĐKTDT.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà phát biểu tại Đại hội.

Phát động sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển trong các tầng lớp Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chính sách dân tộc để huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và có sức lan tỏa. Tập trung phát triển nông - lâm nghiệp, coi đây là nền tảng, là điều kiện quan trọng để phát triển bền vững; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản, may mặc, chế biến và khai thác vật liệu xây dựng... Phát triển đồng bộ các ngành dịch vụ; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, nhất là du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, tâm linh, du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa, các lễ hội truyền thống, các trò chơi, trò diễn dân gian... Đẩy mạnh kết nối với các điểm, khu du lịch khác trong và ngoài tỉnh.

Chăm lo hơn nữa đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn minh. Huy động tối đa các nguồn lực để trùng tu, tôn tạo và phát huy những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, tâm linh của các di tích, danh thắng trên địa bàn.

Thực hiện tốt các chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với vùng DTTS. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ người DTTS. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người DTTS, đặc biệt là đoàn viên thanh niên.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị gắn với xây dựng xã, thôn, bản vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ; kịp thời phát hiện những dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn...

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, năm 2024; thông qua Quyết tâm thư đại hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc đã tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS giai đoạn 2019-2024.

