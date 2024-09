Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn hỗ trợ máy lọc nước cho hộ nghèo bản Co Me

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Trung Sơn (TSHPCo) đã phối hợp với UBND xã Trung Sơn (Quan Hóa) và Đoàn thanh niên xã tổ chức trao tặng máy lọc nước cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Co Me.

Đoàn thanh niên xã Trung Sơn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy lọc nước trực tiếp tại hộ gia đình.

Bản Co Me nằm trong phạm vi Nhà máy Thủy điện Trung Sơn với 143 hộ gia đình đang sinh sống, trong đó có 37 hộ nghèo, 53 hộ cận nghèo. Cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chưa có công trình nước sinh hoạt tập trung nên người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước từ khe suối, không đảm bảo vệ sinh.

Đại diện TSHPCo trao biểu trưng tặng 10 máy lọc nước trị giá 30 triệu đồng cho các hộ dân.

Thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2024, TSHPCo đã trao tặng cho 10 hộ nghèo 10 máy lọc nước RO với trị giá 30 triệu đồng. Hoạt động này nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân do thiếu nước sạch sinh hoạt; đồng thời góp phần chung tay xây dựng bản Co Me đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo TSHPCo trao balo/cặp sách cho học sinh Trường THCS trên địa bàn xã Trung Sơn.

Được biết, nhân dịp năm học mới, TSHPCo cũng đã tổ chức trao tặng 60 chiếc balo/cặp sách trị giá 23 triệu đồng cho các em học sinh tại các điểm trường mầm non, Tiểu học, Trường THCS trên địa bàn xã Trung Sơn.

Trung Sinh (CTV)