Công ty Thủy điện Trung Sơn tổ chức chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), vừa qua, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã phối hợp với Đảng ủy, UBND, Đoàn Thanh niên xã Trung Sơn, xã Trung Thành và Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức chuỗi hoạt động tri ân thiết thực, ý nghĩa trên địa bàn hai xã nơi Công ty đứng chân.

Đoàn đã tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ xã Trung Sơn; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại xã Trung Sơn và xã Trung Thành.

Đoàn dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tại xã Trung Sơn.

Trong không khí trang nghiêm tại Đài tưởng niệm xã Trung Sơn, vòng hoa tươi thắm cùng nén hương thành kính được dâng lên thay cho tấm lòng biết ơn sâu sắc của tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động TSHPCo.

Phát biểu tại các buổi lễ, lãnh đạo TSHPCo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc, cho thế hệ hôm nay mới có được cuộc sống bình yên, ấm no.

TSHPCo tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Trung Sơn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến tận nhà thăm hỏi, trao quà cho các gia đình chính sách, với mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực cho các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo Vũ Xuân Dũng thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách.

Đoàn viên thanh niên dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại xã Trung Sơn.

Tri ân các anh hùng liệt sĩ và gia đình chính sách là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa nhân văn của TSHPCo. Không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đây còn là dịp để doanh nghiệp lồng ghép công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Trung Sinh (CTV)