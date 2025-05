Công đoàn EVN thăm hỏi, động viên người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa

Vừa qua, đoàn công tác Công đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức thăm hỏi, động viên tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Điện lực Hoằng Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa nhân dịp “Tháng Công nhân”.

Công đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng cho đơn vị và 5 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2024, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã nêu cao tinh thần quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp điện trên địa bàn quản lý, đồng thời đạt được nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh quan trọng.

Ông Nghiêm Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa phát biểu tại sự kiện.

Công đoàn Công ty và các cơ sở thành viên luôn bám sát nhiệm vụ chuyên môn, triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, chú trọng công tác chăm lo đời sống người lao động. Các hoạt động thăm hỏi, động viên kịp thời người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức thường xuyên. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng tích cực cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập, đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường, thực hiện lao động công ích 5S từ văn phòng ra lưới điện, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền tiết kiệm điện. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người lao động.

Đặc biệt, với chủ đề “Làm việc an toàn – Về nhà an toàn” được triển khai trong tháng 3 và 4/2025, Ban Giám đốc và Thường vụ Công đoàn Công ty đã trực tiếp gặp gỡ toàn thể gia đình người lao động để chia sẻ, trao đổi về công tác đảm bảo an toàn. Đây là sáng kiến mới, thể hiện sự quyết tâm cao của lãnh đạo trong việc bảo vệ an toàn cho người lao động.

Ông Lê Văn Hoan, Giám đốc Điện lực Hoằng Hóa báo cáo với đoàn công tác.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Văn Hoan, Giám đốc Điện lực Hoằng Hóa chia sẻ: "Công đoàn EVN thăm hỏi đơn vị và cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, đây là nguồn động viên lớn, tiếp thêm tinh thần để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian qua, với tinh thần đoàn kết và sự cố gắng không ngừng, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho hơn 52.000 khách hàng tại 42 xã, phường. Tỷ lệ tổn thất điện năng liên tục giảm sâu, công tác số hóa quản lý và kinh doanh điện năng được đẩy mạnh”. Ông khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua thách thức, đồng hành cùng người lao động xây dựng đơn vị phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho ngành điện và địa phương.

Đại diện Công đoàn, chuyên môn và người lao động chia sẻ tại sự kiện.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Công đoàn, chuyên môn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Điện lực Hoằng Hóa đã bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Công đoàn các cấp trong ngành. Đồng thời, mong muốn thời gian tới Công đoàn tiếp tục duy trì các hoạt động thiết thực này; kiến nghị ngành điện quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện đồng bộ, trang bị thêm dụng cụ, thiết bị hiện đại để hỗ trợ người lao động, từ đó giảm áp lực lao động và nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, cần có chính sách phù hợp hơn cho người lao động làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt khi xử lý sự cố, trong các dịp lễ, Tết...

Phó Chủ tịch Công đoàn EVN Uông Quang Huy phát biểu tại sự kiện.

Thay mặt đoàn công tác, ông Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn EVN ghi nhận và biểu dương thành tích mà PC Thanh Hóa nói chung và Điện lực Hoằng Hóa nói riêng đã đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông kỳ vọng toàn thể lãnh đạo và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần yêu nghề, nâng cao trình độ, nỗ lực phục vụ tốt cho đời sống Nhân dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, xứng đáng với vai trò “giai cấp công nhân tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”.

Phó Chủ tịch Công đoàn EVN cũng đề nghị PC Thanh Hóa tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; thực hiện tốt công tác an toàn lao động, an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe, tinh thần, tái tạo sức lao động. Ông nhấn mạnh, cần duy trì đối thoại với người lao động, phát huy tinh thần thi đua để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 50 triệu đồng cho đơn vị và 5 suất quà, mỗi suất trị giá 3,5 triệu đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần “Cảm ơn người lao động” đầy nhân văn của ngành điện, góp phần khích lệ, động viên người lao động tiếp tục cống hiến vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)