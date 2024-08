Công an tỉnh Thanh Hóa giao ban trực tuyến Cơ quan CSĐT hai cấp

Sáng 16/8, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) hai cấp 7 tháng năm 2024. Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 7 tháng đầu năm 2024, Cơ quan CSĐT hai cấp đã tập trung tham mưu, phối hợp, triển khai đồng bộ, căn cơ, bài bản các nhóm giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Nổi bật là đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chiến dịch tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó đã biên tập, đăng tải gần 9 nghìn tin, bài, video clip với trên 32 nghìn lượt chia sẻ, gần 8 triệu lượt người xem, tương tác; xây dựng hàng trăm tin, bài, phóng sự chuyên đề tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm theo phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm đánh đúng, đánh trúng, đánh vào gốc các loại tội phạm”.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Cùng với công tác tuyên truyền, trong 7 tháng năm 2024, các đơn vị Công an trong tỉnh đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình; rà soát, phát hiện hàng chục nghìn mâu thuẫn trong Nhân dân, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tháo gỡ, giải quyết hàng nghìn mâu thuẫn, hạn chế thấp nhất các vụ việc phát sinh, góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm.

Theo số liệu thống kê, trong 7 tháng năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 568 vụ, 772 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, giảm 24,2% số vụ, 20,7% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, một số loại tội phạm nổi, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, như: tội phạm cố ý gây thương tích giảm 6,2%, giết người giảm 39,4%, trộm cắp tài sản giảm 35,3%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 11,9%... so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 81,1%; 100% tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết bảo đảm đúng pháp luật và yêu cầu đề ra; không để tội phạm hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân. Hoạt động của lực lượng Công an cấp xã từng bước được củng cố, phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm tốt ANTT ngay tại địa bàn cơ sở, hạn chế phát sinh tội phạm mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, từ đó kiến nghị, đề xuất những biện pháp, cách làm nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả các loại tội phạm.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh yêu cầu Cơ quan CSĐT các cấp tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên, góp phần đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, các đơn vị phải xác định rõ từng nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm về ma túy, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm đường phố, gây rối trật tự công cộng...

Tổ chức hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá án; công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết các vụ việc, vụ án; đồng thời phối hợp lựa chọn, xây dựng các vụ án trọng điểm, án rút gọn để tập trung điều tra, truy tố, xét xử...

Thái Thanh (CTV)