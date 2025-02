Công an tỉnh Thanh Hóa giao ban đầu xuân, công bố các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 3/2, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban đầu Xuân Ất Tỵ 2025 và công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại điểm cầu Công an tỉnh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu Công an 26 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh đối với đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến; trao Quyết định về việc thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm lại cho Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho đồng chí Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ngay sau lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ, Công an tỉnh đã tổ chức giao ban đầu Xuân 2025. Theo báo cáo của Phòng Tham mưu Công an tỉnh, trong tháng 1/2025 và trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác với quyết tâm bảo đảm tốt an ninh, trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập các đoàn công tác do đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc làm trưởng đoàn trực tiếp xuống địa bàn cơ sở để chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc, giám sát tình hình triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT trong dịp tết.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nên tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh trong tháng 1/2025 và 9 ngày nghỉ Tết luôn được bảo đảm ổn định. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn được giữ vững, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp.

Theo số liệu thống kê, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được kiềm chế và kéo giảm 52,17%. Toàn tỉnh xảy ra 11 vụ, trong đó có 9 vụ gây thương tích làm 21 người bị thương (giảm 47,1% so với cùng kỳ năm 2024), gây rối trật tự công cộng xảy ra 1 vụ, trộm cắp tài sản xảy ra 1 vụ; không để xảy ra trọng án và án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 11/11 vụ phát hiện trong 9 ngày nghỉ Tết (đạt 100%). Tai nạn giao thông trong 9 ngày Tết giảm 14 vụ (42,4%), giảm 3 người chết (21,4%), giảm 26 người bị thương (63,42%) so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công tác phòng cháy, chữa cháy được bảo đảm an toàn, trong đó đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ kịp thời 8 vụ cháy và 1 vụ tai nạn, không để xảy ra thiệt hại về người.

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động và những nỗ lực quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cũng như những kết quả mà lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt được trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác bảo đảm ANTT và những nhiệm vụ, giải pháp các mặt công tác công an năm 2025 đã đề ra.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời rà soát giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc xảy ra, phát hiện trong dịp Tết Nguyên đán bảo đảm đúng quy trình, quy định. Xây dựng phương án, tổ chức lực lượng bảo đảm tốt ANTT hoạt động lễ hội đầu năm, các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng những ngày sau Tết.

Tập trung lực lượng, tổ chức nắm chắc tình hình, bảo đảm ANTT các khu kinh tế, khu công nghiệp, các doanh nghiệp FDI khi công nhân, người nước ngoài trở lại làm việc sau nghỉ tết. Phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phục vụ công tác tuyển quân năm 2025. Làm tốt công tác quản lý cư trú, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép đi lao động ở nước ngoài, sau dịp tết Nguyên đán. Đồng thời triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Riêng đối với lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là các địa phương có hoạt động lễ hội đầu năm, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho Nhân dân và du khách.

Mai Hà (CTV)